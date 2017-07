Preto dun centenar de traballadores de Ferroatlántica prosegue a marcha iniciada o mércores desde Cee, que concluirá o sábado coa chegada a Santiago para celebrar unha manifestación, a fin de esixir á Xunta que "cumpra a lei" e impida segregar as centrais hidroeléctricas de Costa da Morte das fábricas de ferroaleación.

En declaracións a Europa Press, o portavoz do comité de empresa, Alfonso Mouzo, fixo alusión ás palabras do vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, sobre que a resposta que o Goberno galego dará a Ferroatlántica axustarase "ao marco legal".

"Non hai marco legal que permita facer a separación (a produción de enerxía das fábricas)", sentenciou, non sen remachar que "os ríos" de Galicia "non son de Villar Mir, senón de todos os galegos".

Mentres non chega a resposta da Xunta á petición de segregación de Ferroatlántica, os traballadores manteñen o seu calendario de mobilizacións que, ademais da marcha e a protesta do sábado, inclúe unha xornada de folga nas plantas e as centrais ese día.

Encabezada por unha pancarta co texto 'As nosas centrais non se venden', ao longo deste xoves a marcha percorrerá os 26 quilómetros que separan A Picota (Mazaricos) e Negreira. Desde este municipio retomarase o camiño o venres ata Bertamiráns e a decena de quilómetros ata a capital galega concluirase o propio sábado.

ACOMPAÑANTES

O mércores, os traballadores estiveron arroupados pola portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o alcalde de Dumbría, o socialista José Manuel Pequeño, quen camiñaron ao seu lado os 22 quilómetros entre Cee e A Picota.

Nesta xornada, o deputado do Bloque Xosé Luís Rivas Cruz, 'Mini', marchará os 26 quilómetros con eles; mentres o viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, acompañaraos nun tramo.