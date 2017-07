O xurado delibera sobre cinco preguntas relativas ao asasinato das dúas nenas de Moraña (Pontevedra)

As nove persoas que integran o xurado popular no xuízo que se segue contra o parricida de Moraña na Audiencia Provincial de Pontevedra iniciaron na mañá deste xoves a deliberación para resolver sobre a culpabilidade de David Oubel, quen o pasado martes recoñeceu o asasinato das súas dúas fillas menores de idade.

Foto: Deliberación Moraña | Fonte: Europa Press

As partes personadas na causa debateron os distintos apartados do obxecto de veredicto, e, a continuación, a presidenta do Tribunal trasladou aos membros do xurado os principios e regras cos que deben emitir un veredicto fundado, así como o cuestionario de cinco preguntas que deberán responder e votar.

Así, indicoulles que deben aplicar o principio de presunción de inocencia e, sobre cada unha das cinco preguntas, díxolles que teñen que decidir se declaran os feitos probados ou non probados, e se o acusado é culpable ou non culpable.

Segundo establece a Lei do Xurado, serán necesarios sete votos para determinar a culpabilidade do acusado e cinco votos para declarar o seu inculpabilidade.

As respostas deben estar argumentadas a partir de probas e testificais e, se non se establece unha maioría, considerarase que non hai veredicto.

A presidenta do Tribunal pediu aos membros do xurado que, para valorar os feitos, fáganse "unha representación mental do acusado e as nenas, e se tiveron algunha posibilidade real de que non as matase".

A partir das 11,00 horas e ata que concluíse a súa deliberación, os membros do xurado --sete homes e dúas mulleres--, permanecerán en sede xudicial xuntos e illados do exterior; e deberán deliberar sobre as preguntas que se lles entregou.

As CINCO PREGUNTAS

As preguntas divídense en dous bloques, un sobre cada nena. Así, responderán respecto de cada unha delas se o acusado matounas e a súa conduta estaba dirixida a iso; e se houbo aleivosía no seu comportamento --por desvalimiento, diferenza física e de idade, a arma, a situación, a cinta americana e o baixo nivel de consciencia--.

A última pregunta é relativa á convivencia do acusado coas súas dúas fillas. A pesar do debatido durante os últimos días, non se fixo constar ningunha pregunta nin consideración relativa á plena capacidade do acusado.

"Non entra no debate se estaba en condicións" físicas ou psicolóxicas no momento dos feitos, apuntou o fiscal.

FEITOS AXUIZADOS

O xurado ten que determinar se, como sosteñen a Fiscalía e a acusación particular, e aceptou a defensa, os feitos desencadeáronse no 31 de xullo de 2015, cando o acusado se atopaba no seu domicilio en Moraña coas súas dúas fillas, de catro e nove anos de idade, pasando xuntos o período de visitas das vacacións --os proxenitores están separados--.

Así, deberán decidir se esa mañá David Oubel, "con ánimo de acabar coa súa vida e coa finalidade de evitar calquera posibilidade de defensa ou fuxida das menores", fíxolles inxerir fármacos "para adormentalas ou polo menos lograr que estivesen cun nivel baixo de conciencia", antes de asasinalas utilizando unha serra eléctrica e un coitelo de cociña.

David Oubel, que apareceu moi cambiado fisicamente respecto da súa detención, este martes recoñeceu o crime das pequenas e trasladou o seu arrepentimento antes de pedir perdón e admitir que cando ocorreron os feitos non tiña as súas capacidades limitadas, aínda que dixo descoñecer os motivos que lle levaron a asasinalas.