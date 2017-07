Tres feridos, un deles grave, nun atropelo e saída de vía en Verea (Ourense)

Un atropelo, que desembocou nunha saída de vía, saldouse con tres feridos de diversa consideración no municipio de Verea, en Ourense.

Segundo constatou o persoal do 061, un turismo, que circulaba polo quilómetro 32 da OU-540, atropelou a unha persoa e saíuse da calzada, deixando feridos aos dous ocupantes do vehículo.

Debido á gravidade do accidente, o persoal sanitario mobilizou o helicóptero medicalizado con base en Ourense, que tomou terra no lugar do sinistro.

Desde o 112 Galicia, que recibiu a alerta sobre as 11.00 horas, informouse á Garda Civil de Tráfico, Protección Civil, Bombeiros de Celanova e Protección Civil.

Doutra banda, unha persoa resultou ferida leve ao saírse da vía co seu coche na estrada que une Buris e San Xoán, á altura de Vila Silvestre, en Vilalba. A vítima tivo que ser liberada por efectivos do corpo de Bombeiros