(AV)Tribunais.- Unanimidade do xurado popular ao declarar culpable do asasinato das súas fillas ao parricida de Moraña

O xurado popular declarou culpable ao parricida de Moraña (Pontevedra), David Oubel, do asasinato das súas dúas fillas, falecidas o pasado 31 de xullo de 2015, cando contaban con catro e nove anos de idade.

Foto: Deliberación Moraña | Fonte: Europa Press

Determinárono por unanimidade os nove membros do xurado tras unha deliberación que durou apenas dúas horas, dentro do previsible despois de que o propio acusado recoñecese o martes a súa autoría dos feitos e trasladase o seu arrepentimento antes de pedir perdón e admitise que naquel momento non tiña as súas capacidades limitadas.

As nenas foron asasinadas na mañá do 31 de xullo de 2015 no domicilio do seu pai en Moraña, cunha serra eléctrica e un coitelo de cociña e tras inxerir fármacos. Segundo os forenses, a máis pequena sufriu unha lesión "practicamente única", mentres que a maior presentaba "claramente sinais de loita", con "ata 10 feridas distintas".

Así mesmo, o pai foi achado nun cuarto de baño contiguo a unha das habitacións, dentro dunha bañeira e con sangue tras autolesionarse, motivo polo que tivo que ser trasladado a un centro hospitalario, de onde foi dado de alta unhas horas despois xa como detido pola morte das súas fillas.

