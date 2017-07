A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, acusou este xoves ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "enquistar" o conflito co sector do transporte de viaxeiros por mor do seu "chulería" e reclamoulle que "dea a cara" e cese á conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, se esta non presenta a súa "dimisión".

Ana Pontón sobre a folga de transportes | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa en sede parlamentaria, Pontón afeou a "incapacidade" do Goberno da Xunta para pór fin ao conflito do transporte de viaxeiros, que deriva de "sete anos de decisións erróneas" do Executivo de Núñez Feijóo, que "tentou meter os problemas debaixo da alfombra".

"A problemática do transporte de viaxeiros non se vai a solucionar con soberbia nin con prepotencia", dixo Ana Pontón, que afeou á Xunta a decisión de levar este xoves ao Consello o inicio da contratación das concesións, un "golpe de man" que vai incrementar "a conflitividade" e "levar a que a folga sexa indefinida".

Para o BNG, os traballadores do transporte están a sufrir "un ERE encuberto" e serán os concellos rurais e os usuarios os que sufrirán "as decisións" da Xunta e a súa "falta de sensatez" para levar este conflito.

Por iso, pediu a Núñez Feijóo que "dea a cara" e asuma a negociación co sector, á vez que afirmou que a conselleira Ethel Vázquez "debe dimitir ou ser cesada", xa que "non ten capacidade de diálogo".

"Un bo gobernante é o que é capaz de dialogar, negociar e buscar consenso", dixo Pontón, para quen o Plan da Xunta é "unha fuxida cara a adiante". "Non ten sentido aprobar un plan que ten absolutamente a todo o mundo o contra", sentenciou.

INTERESES OCULTOS

Con estes datos, a portavoz nacional do BNG preguntouse "que intereses ocultos hai detrás" deste plan, que é, en síntese, "un auténtico fracaso e unha auténtica chapuza". "Non creo que sexa un capricho de Feijóo", destacou.

Finalmente, Ana Pontón pediu "sensatez" e apelou aos "informes xurídicos" que apuntan a que podería darse unha prórroga dun ano para "negociar un novo plan" que, ademais, non se limite a dous anos, senón que analice con "profundidade" e de forma "integral" as necesidades do transporte público.