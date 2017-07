A Xunta licitará o seu plan de transporte haxa ou non acordo con empresas e traballadores

O Goberno galego autorizou o inicio do procedemento de contratación das novas concesións para o transporte de viaxeiros por estrada --41 contratos--, no medio do conflito enquistado coa patronal e os sindicatos, en desacordo cun plan que, segundo defendeu o presidente, Alberto Núñez Feijóo, "blinda" a continuidade dos servizos e dos empregos no sector.

Transporte público de viaxeiros en folga

Para iso, destacou a relevancia de que o documento inclúa a cláusula de subrogación que dá "garantías ao persoal". Así, se unha nova adxudicataria non asumise os empregos da concesión previa, sería "unha causa específica para resolver o contrato".

Feijóo tamén recalcou que o plan introduce novidades importantes, como "limitar" o número de contratos que pode recibir un mesmo grupo empresarial. "Traballaremos para que quede garantida a supervivencia das pequenas empresas", salientou o xefe do Executivo, quen reiterou que a Xunta debe "cumprir a lei". Ademais dixo que as pequenas empresas tamén se poden presentar soas ou en unións temporais de empresas.

Neste sentido, subliñou que, tras a renuncia ás concesións por parte das empresas, de acordo coa sentenza do Tribunal Supremo e da directiva europea, ten que "licitar" de novo as liñas, que é o que fará "de forma inevitable" a semana próxima (cando o plan se publique no Diario Oficial de Galicia) para que en agosto poidan "funcionar os autobuses".

Este xoves, o presidente precisou que o Consello analizou un marco "xeral", do que faltan por pulir "flecos" e defendeu que a Administración segue aberta "ao diálogo", como fixo desde "o primeiro momento", porque hai marxe para "negociar". "Pero se o problema era o emprego, este queda garantido", sentenciou, á espera, precisamente, dun novo encontro entre as partes.

Consello da Xunta Alberto Núñez Feijóo | Fonte: Europa Press

Xustificacións

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo xustificou o inicio ao procedemento amparándose en sentenzas do Tribunal Supremo, no Tribunal de Defensa da Competencia e mesmo en directivas europeas xa que "se hai empresas que renunciaron, nós en agosto temos que ter transporte para esas rutas".

En todo caso, insistiu en que o novo contrato está deseñado para manter o servizo de autobuses, os postos de traballo e garantir a mobilidade laboral. "Xa sabían --os traballadores e empresas-- que este xoves íamos aprobar este decreto porque temos que cumprir as disposicións europeas", insistiu ao tempo que indicou que "non se trata de favorecer ás grandes empresas". Ademais, matizou que, en caso de que haxa empresas pequenas que teñan dificultades, a Xunta "estará disposta a sentar con eles" para "buscar solucións".