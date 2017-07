Sindicatos e patronal de transporte chegan a acordo sobre a subrogación de persoal coa cuestión salarial pendente

Sindicatos e patronal do transporte en Galicia chegaron este xoves a un acordo para incluír nos catro convenios provinciais un anexo relativo á subrogación do persoal, aínda que permanece pendente a cuestión salarial como punto de conflito no sector.

Nun contacto previo á reunión que as dúas partes manterán coa Xunta esta mesma tarde, logrouse este consenso, que implica estender o acordo de subrogación xa pechado na Coruña, Lugo e Pontevedra á provincia de Ourense.

Diso deu conta a Europa Press Beatriz Meilán, de UXT, quen criticou a falta de "seriedade" do Goberno galego no relativo aos flecos que quedaban pendentes no "principio de acordo" alcanzado sobre a subrogación do persoal de cara ás novas concesións.

Como relatou, tras un elevado grao de consenso, restaban por perfilar algúns flecos que o Executivo autonómico ía remitir ás centrais nesta xornada, algo que aínda non sucedeu. "É desconcertante e pouco construtivo", lamentou.

Fontes da patronal apuntaron que este acordo, que afecta a calquera cambio de titularidade nas liñas, obriga ás empresas a determinar nos pregos a subrogación de traballadores para aplicala.

CUESTIÓN SALARIAL

Non obstante, destacaron que a outra "gran pata" do conflito, a cuestión salarial, permanece "pendente" de pasos por parte da Xunta.

En concreto, os traballadores reclaman unha subida salarial lixeiramente superior ao IPC, algo ao que as empresas condicionan a que a Xunta aclare a "incerteza xerada" polo seu Plan de Transportes, abone "a débeda pendente do IPC" en transporte escolar "que data de 2013" e "actualice as tarifas do transporte", tamén sen actualizar desde o mesmo ano.