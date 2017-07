O deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada fixo votos este xoves por que as primarias para elixir á nova dirección do seu partido sexan "ilusionantes" non só para a militancia, senón tamén para a cidadanía "progresista".

O deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada | Fonte: Europa Press

"As sensibilidades progresistas necesitan que o PSdeG estea ben organizado, e coa ilusión que xa trae das primarias nas que foi elixido Pedro Sánchez", remarcou o coruñés, ao ser preguntado en rolda de prensa sobre os procesos internos da súa formación.

Ao fío diso, respondeu que as renovacións das cúpulas autonómica, provinciais e locais que comezará a partir do verán non teñen "para nada" por que ser "convulsas". "Todo o contrario, teñen que ser participativas e ilusionantes", incidiu.

En canto aos prazos para celebrar as primarias e o congreso galego, tras saudar que a xestora recuperase a competencia para convocalos, Villoslada avogou por "axilizalos o máximo posible" para "recompor" a organización.

SEN "PRECIPITACIÓN"

Trátase, segundo as súas propias palabras, de que o PSdeG comece a "mirar cara adiante" e céntrese "na política con maiúsculas e nas necesidades e as cuestións que máis preocupan aos galegos".

Iso si, puntualizou que non se trata de "precipitar" agora os calendarios. "Se hai que ter unha semana ou dúas máis para organizar as cousas, é como hai que facelo", razoou.

O mesmo día en que se reúne a xestora para comezar a perfilar as datas, segundo fontes socialistas consultadas por Europa Press, Villoslada non viu problema aos prazos que se manexan: primarias en setembro e congreso en outubro.