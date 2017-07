Comisados 150 quilos de haxix e detidos 21 membros dunha rede de narcos que introducía a droga escondida en coches

Unha organización de narcos que se dedicaba a introducir en Galicia haxix oculto no habitáculo de vehículos cargados con alimentos para disimular o cheiro que desprendía a droga foi desarticulada pola Policía Nacional e a Garda Civil nunha operación conxunta bautizada como Calcetín-Salafranca.

Droga incautada na Operación Calcetín-Salafranca | Fonte: Europa Press

A droga procedía de Marrocos e viña preparada en placas e landras. Segundo informou a Policía nun comunicado, foron detidos os 21 integrantes da organización narcotraficante e comisaron 150 quilogramos de haxix, así como 12.000 euros en efectivo.

A organización utilizaba vehículos lanzadeira para avisar en caso de detectar a presenza policial e saltarse os controis, para o que utilizaba estradas secundarias.

INICIO DAS INVESTIGACIÓNS

As pescudas iniciáronse no mes de outubro de 2016, cando foi detida unha persoa e no rexistro do seu domicilio atopouse oculto dentro dun calcetín un quilogramo de sustancia estupefaciente.

Así mesmo, os investigadores detectaron a un condutor que "asiduamente" facía a ruta entre Andalucía e Galicia e, cando viaxaba pola Autovía A-6 ao seu paso pola provincia de Lugo, foi interceptado. No coche localizáronselle ocultos na defensa traseira 23 quilogramos de haxix.

As forzas de seguridade constataron que varios individuos xa detidos nalgunha ocasión por tráfico de estupefacientes tentaban organizarse e crear unha infraestrutura que lles permitise levar a droga desde Marrocos ata o seu destino final en Galicia.

DROGA PARA UN VECIÑO DA CORUÑA

No mes de xuño pasado, na provincia de Cáceres, interceptouse un coche lanzadeira e unha furgoneta na que se ocultaban 82 quilogramos de haxix nos paneis laterais e nun dobre fondo da caixa. Os dous condutores foron detidos.

O destino final desta droga era un veciño da Coruña que financiaba a organización, tanto a compra de estupefacientes como o aluguer de vehículos, os desprazamentos e os pagos. Posteriormente, a droga era preparada e distribuída para a súa venda por toda Galicia e parte de Asturias.

A partir dos datos obtidos nestas actuacións realizáronse sete rexistros domiciliarios en Lugo, onde se lograron intervir 42 quilogramos de haxix, ademais de diñeiro, móbiles, balanzas e útiles para o manipulado da droga.

Nesta operación interviñeron conxuntamente axentes da Comisaría Provincial de Lugo e da Policía Xudicial da Garda Civil de Lugo, dirixidos pola titular do Xulgado de Instrución número un de Lugo. Os detidos, todos con antecedentes policiais, pasaron xa a disposición xudicial, e seis deles ingresaron en prisión.