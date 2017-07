(AMP.) Consello.- A Xunta avanza para licitar o seu plan de transporte e limitará o número de concesións por empresa

O Goberno galego autorizou o inicio do procedemento de contratación das novas concesións para o transporte de viaxeiros por estrada --41 contratos--, no medio do conflito enquistado coa patronal e os sindicatos, en desacordo cun plan que, segundo defendeu o presidente, Alberto Núñez Feijóo, "blinda" a continuidade dos servizos e dos empregos no sector.

Consello da Xunta Alberto Núñez Feijóo | Fonte: Europa Press

Para iso, destacou a relevancia de que o documento inclúa unha cláusula de subrogación que dá "garantías aos traballadores" e que supón un paso que "nunca" se deu antes. Así, se unha nova adxudicataria non asumise os empregos da concesión previa, sería "unha causa específica para resolver o contrato".

Feijóo tamén recalcou que o plan introduce novidades importantes, como "limitar" o número de contratos que pode recibir un mesmo grupo empresarial. "Traballaremos para que quede garantida a supervivencia das pequenas empresas", salientou.

A continuación, concretou que se licitarán as concesións de 41 contratos e que se agrupan servizos que se poden prestar con 15 autobuses de media --o plan recolle, entre outras cuestións, que o transporte escolar se poda compartir con outros viaxeiros--.

Para que as pequenas e medianas empresas (pemes) poidan "unir forzas" e axustarse aos requisitos establecidos, contémplase que poidan concorrer baixo a fórmula da unión temporal de empresas (UTE).

"CUMPRIR A LEI" E "OBRIGATORIEDADE DE LICITAR"

Na súa intervención, o presidente galego incidiu reiteradamente en que este paso se dá porque as empresas renunciaron a concesións e defendeu que o plan autonómico garante que sigan funcionando os servizos de autobús e se conserven os empregos a partir de agosto, "que é cando vencen as concesións que foron obxecto de renuncia".

Dito isto, proclamou que a Xunta debe "cumprir a lei". Así, tras a renuncia a concesións e conforme á sentenza do Tribunal Supremo e da directiva europea, remarcou que ten "a obrigatoriedade de licitar" de novo as liñas, que é o que fará "de forma inevitable" a semana próxima (cando o plan se publique no Diario Oficial de Galicia) para axustarse ao prazo de agosto.

Con esta marxe para "negociar", puntualizou que o Consello activou un marco "xeral", do que faltan por perfilar cuestións "importantes" e defendeu que a Administración segue aberta "ao diálogo", como fixo desde "o primeiro momento". "Pero se o problema era o emprego, este queda garantido", sentenciou, á espera, precisamente, dun novo encontro entre as partes.

Ademais de incidir na "obrigación inescusable de licitar" as liñas de transporte de acordo con "uns criterios e uns contidos", explicou que o Goberno galego consultou á Unión Europea (UE) e dispón da súa "autorización" para facelo conforme o marco previsto.

"OUTROS INTERESES"

Convencido de que "hai tempo" para seguir concretando o plan se hai "interese" en facelo, subliñou que os empregos están "garantidos" coa cláusula de subrogación e defendeu que tamén será posible alcanzar "acordos" coa patronal. Pero para falar, sinalou que as dúas partes teñen que estar dispostas a facelo, antes de recalcar que a Xunta "só se debe aos cidadáns galegos".

"Se o acordo depende do emprego, a Xunta garánteo, e ese acordo chegará máis pronto que tarde. Se depende doutras circunstancias, haberá que ver como se desenvolve a negociación", augurou, antes de apuntar que "os intereses" dos sindicatos e da patronal adoitan ser "distintos" --"o emprego" no primeiro caso e as súas "contas de explotación" no segundo--.

De feito, censurou que, ao longo do conflito, houbo "cousas raras" como que estivese "contratado xa o anuncio nun xornal mentres que se estaba negociando". "Nós respectamos calquera postura, pero dicir que a Administración non quere negociar é sorprendente", dixo.

En canto a que algunhas liñas poidan non resultar rendibles, Feijóo insistiu en que as portas ao diálogo están abertas. "Non expomos os contratos para que as empresas se arruinen ou vaian a unha dificultade económica imposible de solucionar; sempre estamos dispostos a falar para cumprimentar os compromisos da mesa de negociación", aseverou.

"NON QUEREMOS SUBSTITUÍR Á PATRONAL"

Por outra banda, preguntado pola posibilidade que abre a lei de acompañamento dos orzamentos deste ano relativa a que, chegado o caso, para garantir o servizo se houbese calquera problema, a Xunta podería optar pola adxudicación directa ou mesmo a xestión directa, Feijóo replicou que "non" prevé usar esta vía.

Explicou que na lei hai que introducir este tipo de mecanismos para tentar que, ante unha situación extrema, se poida garantir o servizo, pero garantiu que "non hai ningún interese en substituír á patronal". "O que ocorre é que, se todo queda deserto, a lei teríanos que habilitar para solucionalo", concluíu.