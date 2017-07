(AMP) Tribunais.- O parricida de Moraña, condenado á primeira prisión permanente revisable en España

O parricida de Moraña, David Oubel, foi condenado este xoves pola Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra á pena de prisión permanente revisable polo asasinato das súas dúas fillas, ocorrido o 31 de xullo de 2015 cando contaban con catro e nove anos de idade. Trátase da primeira condena destas características que se dita en España.

Foto: Condena Parricida Moraña | Fonte: Europa Press

Nesta última sesión, despois de que o xurado popular emitise o seu veredicto de culpabilidade tras deliberar dúas horas, o fiscal interveu para interesar que o acusado fose condenado a pagar unha indemnización de 245.000 euros ao seu exmuller e á pena de prisión permanente revisable, momento en que se mostrou tan emocionado que non puido continuar co seu discurso.

Acto seguido, a acusación particular pediu a mesma pena de prisión, pero elevou a indemnización a 300.000 euros.

Pola súa banda, o avogado da defensa trasladou a súa conformidade tanto coa indemnización como coas penas propostas polo Ministerio Público.

Deste xeito, en atención ao veredicto de culpabilidade emitido polo xurado, ás penas interesadas e á conformidade da defensa, a presidenta do Tribunal ditou sentenza 'in voce' para condenar a David Oubel por dous delitos de asasinato cualificados con aleivosía, e agravados polo parentesco e por tratarse de vítimas menores de 16 anos.

Ademais do cárcere, a condena prohibe a Oubel comunicarse e achegarse á súa exmuller, ao seu domicilio, ao seu lugar de traballo ou a calquera lugar no que se atope durante un período de 30 anos, e establece unha indemnización para ela de 300.000 euros. A sentenza foi declarada firme ao renunciar todas as partes a recorrer.

A pesar da conmoción que xerou este caso na sociedade galega e a que durante o xuízo vivíronse momentos emotivos, o acusado --que o martes recoñeceu os feitos e chegou a pedir perdón-- permaneceu impasible e coa cabeza baixa durante o tres sesións, e este xoves acolleu a lectura do veredicto e a condena con pasividade.

VEREDICTO DO XURADO

O nove membros do xurado popular deliberaron durante dúas horas sobre o cinco preguntas propostas polas partes, dentro do previsible despois de que o propio acusado recoñecese o martes a súa autoría dos feitos e trasladase o seu arrepentimento antes de pedir perdón e admitir que naquel momento non tiña as súas capacidades limitadas.

Unha vez en sala, o portavoz do xurado comunicou que, por unanimidade, ven probado que o 31 de xullo de 2015 Oubel atopábase no seu domicilio en Moraña coas súas fillas cando se dirixiu ás habitacións nas que se atopaban as nenas e atacounas cunha amoladora eléctrica e unha arma branca, producíndolles a morte "intencionadamente".

Tamén declaran probado por unanimidade que o ataque se produciu "aproveitando a total indefensión da nena Amaia, que se atopaba ademais cun nivel baixo de consciencia" polos fármacos; e "aproveitando a indefensión de Candela, á que, ademais de adormentala, ao non producir os fármacos o efecto desexado", atou con cinta americana tras un forcexo.

Finalmente, o portavoz informou de que o xurado, tamén por unanimidade, informa desfavorablemente o indulto total ou parcial do acusado.

Tras iso, e antes da intervención das partes, a xuíza deu as grazas aos integrantes do xurado por "a súa colaboración" durante xuízo, que se prolongou un total de tres días.

PRIMEIRA CONDENA DE PRISIÓN PERMANENTE

Este caso é o primeiro de Galicia no que a Fiscalía pediu a pena de prisión permanente revisable, ao acollerse á reforma do Código Penal aprobada en xullo de 2015; e é o primeiro de España no que o acusado foi condenado á devandita pena.

O pasado mes de maio a Audiencia Provincial de Sevilla xa acolleu outro xuízo no que a Fiscalía pediu prisión permanente revisable para o autor do crime dunha moza que inxerira medicamentos para tentar suicidarse.

Nnese caso o Tribunal rexeitou impor esa pena e acordou condenarlle a 39 anos de cárcere --sentencia que foi recorrida pola Fiscalía--.