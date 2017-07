O avogado que representa á familia materna no caso das dúas nenas de Moraña (Pontevedra) asasinadas en xullo de 2015 polo seu pai, David Oubel, manifestou que "non é agradable" que o parricida fose condenado como autor destes feitos á pena de prisión permanente revisable.

No entanto, en declaracións aos medios á saída da Audiencia Provincial de Pontevedra, onde este xoves o xurado popular leu o seu veredicto e a xuíza ditou sentenza 'in voce', o letrado indicou que espera que esta resolución, "con toda a emoción, sexa un agasallo para polo menos cubrir a ausencia das nenas".

Visiblemente emocionado, do mesmo xeito que o fiscal pouco antes na sala --que non puido continuar co seu discurso--, o avogado valorou ás portas do xulgado que a maxistrada "se comportou moi, moi ben" ao comunicar a súa sentenza --que xa foi declarada firme-- no mesmo acto de xuízo.

"Cando todo o mundo estaba á espera de recibila, que ademais é a primeira que se solicita e que se impón", remarcou, antes de matizar que esta pena non representa unha situación "agradable para ningún". "Para ningún", selou.

CONDENA

Despois de que o xurado popular emitise o seu veredicto de culpabilidade tras deliberar este xoves durante dúas horas, a presidenta do Tribunal ditou sentenza 'in voce' para condenar a David Oubel por dous delitos de asasinato cualificados con aleivosía, e agravados polo parentesco e por tratarse de vítimas menores de 16 anos.

Ademais do cárcere, a condena prohibe a Oubel comunicarse e achegarse á súa exmujer, ao seu domicilio, ao seu lugar de traballo ou a calquera lugar no que se atope durante un período de 30 anos, e establece unha indemnización para ela de 300.000 euros. A sentenza foi declarada firme ao renunciar todas as partes a recorrer.