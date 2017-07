Condenan a 31 anos ao home acusado de matar á súa esposa no Hospital de Ourense

A Audiencia Provincial de Ourense condenou a 31 anos a Aniceto R. (79 anos) o home acusado de acabar supostamente coa vida da súa esposa Isabel Fuentes (66 anos) no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) o 8 de maio de 2015, tras unha agresión previa no domicilio familiar, por consideralo culpable de dous delitos de asasinato consumado e en grao de tentativa.

A sentenza condena ao acusado a 19 anos de cárcere por un delito de asasinato consumado, ao considerar que foi quen arrebatou a vida da súa esposa cando esta se atopaba ingresada no CHUO e estábase recuperando dunha agresión anterior sufrida no domicilio conxugal de Pazos (Verín) o dous de abril. Pola primeira agresión, a Audiencia condena a Aniceto R. a 12 anos de prisión e sinala que é culpable dun delito de asasinato en grao de tentativa.

A sentenza recoñece que "non é posible aplicar as penas máis graves previstas no Código Penal" porque os delitos foron cometidos antes da entrada en vigor da Lei Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, que endureceu as penas contra a violencia de xénero.

En referencia á primeira agresión, a sentenza apunta a existencia dunha agravante por "aleivosía doméstica", xa que a muller foi sorprendida sen posibilidade de defenderse cando estaba durmida ou vendo a televisión recostada no sofá da súa vivenda; pero descarta a existencia de ensañamento, tal e como solicitara a acusación particular.

O tribunal considera "probado" que o acusado foi o autor desta primeira agresión, o dous de abril de 2015 e que "simulou un roubo coa finalidade de evitar ser descuberto".

CLARA INTENCIÓN DE MATAR

Segundo a sentenza o acusado tiña unha "clara" intención de matar, tanto polo instrumento utilizado (probablemente un martelo) como pola zona na que realizou as lesións, na parte dereita da súa cabeza, onde lle provocou "varias feridas susceptibles de causar a morte".

A sala considera que tras esta agresión o acusado "creu que acabara coa vida da súa esposa" e "preparou a casa" coa intención de aparentar que foran vítimas dun roubo.

Con todo descarta a existencia dun roubo por mor dos numerosos indicios sinalados polos axentes encargados da investigación, como que non desapareceu nada de valor da casa (a pesar de que había 12.000 euros na vivenda); a imposibilidade de que o presunto agresor puidese entrar pola xanela aberta na galería ou meter o brazo polo cristal roto dunha xanela "sen cortarse" nin deixar rastro de sangue.

Outros destes indicios baséanse na historia que o propio acusado relatou á Garda Civil cando asegurou que foran vítimas dun intento de roubo.

Entre eles que o home dixese escoitar á súa esposa gritar que lles estaban roubando e que ao agresor déselle tempo a agredila varias veces e escapar sen que el puidese ver nada a pesar de estar na habitación de á beira.

Tamén que a cama aparecese ao día seguinte sen engurras, a pesar de que Aniceto asegurara que estaba a durmir; ou a propia localización dos golpes "propios de que a vítima estivese tombada" e non nunha situación de alerta.

A sentenza rexeita a petición da defensa dunha rebaixa na condena por desestimento por parte do acusado.

Así, descarta que a muller recibise atención porque o seu marido houbese ido a pedir axuda aos veciños, senón que este acudiu á casa situada enfronte á súa "en asínaa crenza de que matara á súa esposa" e "en continuación do seu plan criminal".

ASASINATO CON AGRAVANTE

Respecto ao asasinato consumado, a noite do 8 de maio de 2015, a sala considera probado que Aniceto R. é culpable dun delito de asasinato consumado, coa agravante de desvalimiento, porque a muller estaba imposibilitada de defenderse por ter un lado inmobilizado e o seu único brazo con mobilidade atado á cama.

Para o tribunal a intención de matar "é clara polo instrumento utilizado" (unha arma branca) e porque a "crava de maneira profunda" no peito da súa esposa por dúas veces, unha a modo de tentativa e unha segunda ferida letal que ofrecía "varias colas de saída".

A sentenza rexeita a petición de ensañamento, por parte da defensa, así como a atenuante de trastorno mental transitorio alegada pola defensa. Respecto deste último punto considera que a planificación do crime por parte do acusado descarta esta atenuante.

Tamén sinala a existencia dunha nota, que foi atopada nunha chaqueta de Aniceto, na que o acusado viña sinalar que a súa esposa estaba moi grave e non podía vela nese estado, así como a súa intención de que os incinerasen xuntos.

Segundo a sentenza, esa nota que dicía que facía "todo isto para non armar máis leas", evidencia "a intención asasina" por parte do acusado.

A sentenza condena tamén a Aniceto R. ao pago das costas procesuais por ambos os delitos, incluídas as da acusación particular.

En concepto de responsabilidade civil deberá abonar ao Sergas a cantidade de 40.997,51 euros. A condena non é firme e contra ela cabe interpor un recurso de casación.

PETICIÓNS INICIAIS

O home enfrontábase a unha pena que oscilaba entre os 39 anos que pedía a Fiscalía e os 49 que reclamaba a acusación particular exercida pola familia da vítima, por senllos delitos de asasinato tentado e asasinado consumado.

Pola súa banda a defensa solicitaba a absolución da agresión no domicilio familiar e, no caso de que fose recoñecido culpable, tres anos por un delito de lesións.

Respecto da agresión no CHUO demandaba catro anos por homicidio consumado e pedía que se tivese como atenuante a existencia dun trastorno mental do acusado.