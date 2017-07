O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, censurou a "inflexibilidade" do Goberno de España en relación ao traspaso a Galicia da Autoestrada do Atlántico (AP-9) e, en relación á estratexia a seguir tras o último veto a debater sobre a posible transferencia no Congreso, remitiu ao que decida o Parlamento.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Pren | Fonte: Europa Press

Tras o Consello da Xunta, defendeu que hai "dous posicionamentos claros" que os galegos "coñecen": que o PPdeG "sempre foi proclive e pediu" o traspaso da AP-9 fronte a "outros partidos votaron en contra" cando o PSOE dirixía o Executivo central e que este "sempre dixo non", gobernase "o PP ou o PSOE".

A continuación, defendeu que o Goberno central "acertou" ao contar con Galicia para a comisión bilateral na que se analizan as decisións sobre a infraestrutura, pero engadiu que "non acerta" coa "inflexibilidad" sobre a AP-9, cando "se nega a falar da transferencia e do impacto económico que tería".

Nesta conxuntura, remarcou que o PP non vai enganar aos cidadáns e a dicir que se van a "eliminar" as peaxes, cando hai unha subida prevista --o contrato de ampliación da autoestrada permite á empresa recuperar o investimento mediante unha alza das peaxes--. "Iso déixollo a outros partidos", remarcou.

ARGUMENTOS "REBATIBLES"

En todo caso, Feijóo insistiu en que os argumentos que expón o Executivo central son "absolutamente rebatibles", e insistiu en que Galicia "non vai cambiar de opinión". "Pero isto non é un choque de forzas, é un choque de argumentos", aseverou.

Así, explicou que a situación que se dá é que o informe do Ministerio de Fomento remítese ao Parlamento de Galicia, desde onde partiu a iniciativa unánime de petición do traspaso.

"Nós pedimos aos letrados un informe para rebater eses argumentos", sinalou, antes de concluír que lle corresponderá a "á Mesa do Parlamento decidir se se somete ou non a trámite".

En canto aos argumentos de Fomento, incidiu en que a autoestrada "non chega a Portugal nin entronca directamente a portos ou aeroportos". "Os enxeñeiros de Fomento deberían vir máis por aquí para comprobar que o seu argumento técnico é falaz; e, sobre o argumento económico, podemos falar", resolveu.