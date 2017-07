Canto custa estudar nas universidades galegas?

Iníciase un novo curso universitario e serán moitos os estudantes que terán que matricularse para poder estudar. Pero, canto custa facelo nas universidades galegas?. No caso dos graos universitarios, o prezo medio das primeiras matrículas de grao (que representan o 78% do total) mantense en 11,89 euros/crédito, fronte aos 25,14 euros de media de Cataluña, e aos 17,77 euros de media de España.

Universitarios no comezo do curso na Universidade de Vigo

Segundo apunta a Xunta, no caso dos máster, Galicia é a segunda comunidade coas taxas máis baixas de España, cunha media de 26,49 euros, fronte aos 65,87 euros/crédito de Cataluña, e 11,05 euros menos que a media estatal.

O Consello Galego de Universidades emitiu informe favorable sobre a subida mínima permitida dos prezos públicos (o IPC) nos cursos 2009/10, 2010/11 e 2011/12. A partir do cambio de sistema para a actualización dos prezos, o curso 2012/13 decidiuse conxelar os prezos públicos da primeira matrícula de grao e aprobar a suba mínima posible para os de sucesivas matrículas. Para os cursos

2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17 optouse pola conxelación, da mesma forma que se propón agora para o curso 2017/18.

Os prezos mantéñense

O Consello da Xunta deu luz verde este xoves ao decreto polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG) para o curso académico 2017/18. Durante a súa presentación, o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, volveu insistir en que “son os máis baixos do Estado”. Así, dixo, o aforro medio para as familias galegas con fillos na universidade en comparación coa media do que desembolsa un alumno do resto do Estado acada os 20,5 millóns de euros. O aforro por estudante e ano en Galicia acada os 352 € nas ensinanzas de grao e os 663 € no caso de máster.

Este será o quinto ano que a Xunta mantén conxelados os prezos públicos da totalidade de graos e máster que ofertan as tres universidades do SUG; e o sétimo ano que leva conxelada a taxa de primeira matrícula de grao.