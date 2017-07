Aparece noutro albergue o peregrino canadense de 74 anos que se extraviou en Costa da Morte

O peregrino canadense de 74 anos de idade cuxa desaparición fora notificada tras faltar do albergue no que se hospedaba en Cee (A Coruña) apareceu noutro albergue, no veciño Corcubión.

En concreto, o 112, baseándose na información achegada polo grupo de emerxencias supramunicipal, deu conta de que o home se atopaba "desorientado".

Tras ser localizado na noite do xoves, a Garda Civil trasladou a este peregrino ata o albergue de Cee, onde se hospedaba e deixara as súas pertenzas antes de pór rumbo a Fisterra.