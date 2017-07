CC.OO. e UXT asinan un preacordo para o convenio do Metal de Pontevedra, que inclúe cláusula de revisión salarial

Os sindicatos CC.OO. e UXT alcanzaron un principio de acordo coa patronal do Metal da provincia de Pontevedra para o novo convenio colectivo (que afecta a 30.000 persoas), que terá unha vixencia de tres anos e inclúe a cláusula de revisión salarial.

Segundo confirmaron fontes sindicais, o preacordo asinouse na noite do xoves, na reunión número 15 da mesa negociadora, e inclúe incrementos salariais do dous por cento para 2017, do 1,25 por cento para 2018 e do 1,25 por cento para 2019. Tamén se inclúe a cláusula de revisión salarial, un concepto que todos os sindicatos reclamaban para manter o poder adquisitivo dos traballadores.

Así mesmo, prevense melloras en licenzas, a regulación das empresas multiservicios e outras consideracións relativas a mulleres embarazadas, períodos de lactación e vítimas de violencia de xénero.

A CIG descolgouse do principio de acordo, alegando que "non hai cambios substanciais" con respecto ao convenio anterior (cuxa vixencia finalizou o pasado 31 de decembro).

Así, Xulio Fernández explicou, en declaracións a Europa Press, que "a única mellora" é a cláusula de revisión salarial, pero que é "insuficiente" porque existen outros moitos aspectos sobre os que non se avanzou, como a subrogación, o plus por eventualidade e o de traballos especiais ou os contratos en formación.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)