Detidas catro persoas por roubar en tendas de telefonía movil, incluídas varias localidades galegas

Efectivos da Garda Civil culminaron a denominada "Operación Carstar", na que foron detidas catro persoas pola súa presunta autoría en diferentes graos de participación nun total de 13 delitos de roubo con forza, pertenza a organización criminal e simulación de delito.

R/ Nota De Prensa Operacion Carstar / Europa Press

Como se informou desde o Instituto Armado nun comunicado, o catro detidos forman parte dun grupo organizado, teñen idades comprendidas entre os 21 e 49 anos, son nados en España, Marrocos e Ecuador, e domiciliados en Madrid.

Coa detención destas persoas ás que lles consta un amplo historial, danse por esclarecidos 13 delitos de roubo con forza, perpetrados desde o 1 de marzo ao 2 de maio, entre os que figuran dous na localidade rioxana de Haro.

Ademais, os detidos actuaron entre esas datas nas localidades de Ansoain (Navarra), Algete (Madrid), Arenas de San Pedro (Ávila), As Pontes (A Coruña), Burela (Lugo), Cuéllar (Segovia), Foz (Lugo), Noia (A Coruña), Ribadeo (Lugo), Vilalba (Lugo) e Tarazona (Zaragoza).

Nestes roubos chegáronse a subtraer 4.817 euros en efectivo, 407 terminais telefónicos de alta gama, 4 Tablet, 4 Routers e 2 Moden, valorados en máis de 131.000 euros.

A "Operación Carstar" iniciouse o pasado 7 de abril, como consecuencia dun roubo con forza perpetrado nunha tenda de telefonía móbil situada en Haro (A Rioxa), no que autor ou autores descoñecidos, tras forzar o enreixado e porta de entrada ao establecemento, chegaron a subtraer 308 euros en efectivo e 63 teléfonos móbiles de alta gama valorados en 20.700 euros.

Axentes do Equipo de Policía Xudicial da Garda Civil en Haro (A Rioxa) fixéronse cargo das actuacións, recollendo no lugar dos feitos diferente información que foi posta en coñecemento doutras unidades da Garda Civil, ao obxecto de constatar actuacións de similares características en todo o territorio nacional.

A análise das informacións recibidas permite constatar outros 12 roubos con forza en establecementos de telefonía móbil das provincias da Coruña, Ávila, Lugo, Madrid, Pamplona, Segovia e Zaragoza, durante o período comprendido entre o 1 de marzo e o 2 de maio, nos que se subtrae diñeiro en efectivo, numerosos teléfonos móbiles de última xeración, tablets e routers, chegando a causar os autores destes feitos cuantiosos danos materiais e importantes perdas económicas aos seus propietarios.

MESMO MODUS OPERANDI

Co avance das investigacións chégase a constatar un mesmo modus operandi en todos os roubos, que se cometían sempre de madrugada, entre as 1,30 e as 5 horas.

Unha vez que os delincuentes elixían o seu obxectivo, desprazábanse ao mesmo en vehículos de aluguer, onde procedían a violentar os establecementos mediante o uso de grandes mazas, palanquetas e extractores de bombines.

Seguidamente accedían ao interior e, empregando o mínimo tempo posible, apoderábanse do botín para emprender unha veloz huída.

As probas e indicios que se obteñen permiten a identificación dos autores dos roubos, ademais da localización da súa base de operacións na localidade de Arroyomolinos (Madrid).

Unha vez centrados e controlados os obxectivos, axentes rioxanos desprázanse ata a citada localidade, onde proceden á súa detención e posta a disposición xudicial.