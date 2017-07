A produción industrial sobe en Galicia un 6,1% en maio, por encima da media estatal

O Índice Xeral de Produción Industrial (IPI) subiu en Galicia un 6,1% en maio en relación co mesmo mes de 2016, por encima da media do conxunto do Estado, onde se incrementou nun 4,6%, segundo os datos difundidos este venres polo Instituto Nacional de Estadística (INE).

Produción Industrial | Fonte: Europa Press

O incremento no conxunto do Estado do 4,6% tradúcese nunha taxa 15,3 puntos superior á do mes de abril, cando a produción industrial afundiuse un 10,7%, mostrando o seu maior retroceso en catro anos, segundo informou este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Na comunidade galega, aínda que a taxa interanual reflicte unha recuperación co incremento do 6,1%, tras as caídas dos meses previos, na media do que vai de ano reflicte unha caída do 2,3%.

En relación co resto de comunidades, Galicia sitúase como a sétima comunidade con maior incremento na produción industrial, nun ranking que encabeza Asturias (cunha subida do 16,1%).

En total, 13 autonomías presentaron taxas interanuais positivas en maio e só catro mostraron datos negativos: La Rioja (-5,9%), Castilla y León (-2,7%), Extremadura (-1,2%) e Madrid (-0,8%).

Os maiores avances interanuais da produción industrial rexistráronos, ademais de Asturias (+16,1%), as comunidades de Castilla-La Mancha (+7,9%), e Comunidad Valenciana e Andalucía, cun repunte, en ambos os casos, do 7,3% respecto de maio de 2016.

TODOS OS SECTORES ELEVAN A SÚA PRODUCIÓN

En España, todos os sectores elevaron a súa produción respecto de maio de 2016. O maior repunte correspondeu aos bens de consumo duradeiro (+16,9%), seguido dos bens de consumo non duradeiro (+5,7%), os bens intermedios (+5,3%), os bens de equipo (+4,3%) e a enerxía (+0,4%).

Corrixindo os efectos estacionais e de calendario, a produción industrial incrementouse en maio un 3% respecto ao mesmo mes de 2016, superando en 2,5 puntos o avance que experimentara en abril. Con este crecemento, a produción industrial, corrixida de estacionalidade e calendario, acumula 43 meses consecutivos de incrementos interanuais.

En valores mensuais, a produción industrial aumentou un 1,2% en maio, en contraste co estancamento rexistrado en abril e o retroceso do 1,2% de maio de 2016.

Todos os sectores presentaron avances mensuais da produción, salvo no caso dos bens intermedios, onde non se experimentou variación. O maior repunte rexistrárono os bens de consumo duradeiro (+4,1%), seguido dos bens de equipo (+2,8%), os bens de consumo non duradeiro (+1,1%) e a enerxía (+1%).