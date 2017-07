Galicia aplaude a ampliación do déficit porque supón 60 millóns de euros máis para a comunidade

O conselleiro de Facenda da Xunta, Valeriano Martínez, expresou á entrada do Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) a súa aprobación á nova aposta do ministro de Facenda e Función Pública, Cristóbal Montoro, porque esta ampliación do déficit "supón 60 millóns de euros máis" para a comunidade autónoma.

Valeriano Martínez e Montoro | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, Valeriano Martínez dixo que "non é tanto unha cuestión de décima arriba e décima abaixo", senón que pode supor unha axuda para o plan estratéxico galego.

"Todo o que sexa facilidades para as comunidades autónomas véxoo máis que correcto", engadiu Martínez, quen espera poder "utilizar toda a capacidade de financiamento", pero "sendo suficientemente prudentes" pola consolidación fiscal.