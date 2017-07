Denuncian a retirada dun helicóptero de loita contra os lumes nunha das zonas quentes de Ourense

A Xunta acaba de retirar o helicóptero de loita contra os lumes de Valdeorras, unha das zonas máis afectadas por incendios dos últimos anos. "Por motivos difíciles de entender e perfectamente evitables a base de Vilanova queda sen helicóptero, deixando ó descuberto o Distrito coa orografía máis complicada de toda Galicia, e cunha riqueza ecolóxica e forestal dun importantísimo valor", denuncia a CIG.

Un helicóptero traballa nun lume en Galicia | Fonte: que.es

De feito, esta Base de Helicóptero de Vilanova do Barco de Valdeorras do Distrito XIII atópase a día de hoxe pechada, sen helicóptero. "Está totalmente desaproveitada para a protección do medio incumprindo o obxetivo para o que fóra concibida", indica nun comunicado. Este Distrito XIII ten lugares dunha importancia paisaxística económica e forestal enorme, como a Serra do eixe con máis de 5000 Has. de piñeiro Silvestre, o Parque natural da Serra da Enciña da lastra, cunha das escasas concentracións de aciñeiras de toda Galiza, así como o Teixedal de Casaio, un dos poucos bosques de Teixo existentes en Europa así como o folio Castaño.

Ademais, na zona de acción deste helicóptero atópase o Macizo Central e a Ribeiras do Bibei, Xares e Návea. "Todos estes entornos naturais que contarían cunha altísima protección noutros lugares de Europa, parecen quedar aquí ó dispor da sorte, si nos remitimos ós datos deste distrito no que a número de lumes se refire", critica o sindicato. Ademais, salienta que este Distrito é o mais complicado en termos de orografía, humidades relativas medias e temperaturas moi altas, "onde a velocidade de propagación é elevadísima podendo crear lumes de cuarta xeración cun compoñente convectivo moi importante".

Por iso, e debido a este risto de incendios, a Xunta estableceu o helicóptero de Vilanova no ano 1992. "Entendemos polo tanto dende a Cig que a razón da creación desta base de helicóptero mantense no tempo e moito mais coa evolución climatolóxica na que nos atopamos", apunta a CIG que cualifica de "gravísimo erro" a retirada da nave.