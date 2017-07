O BNG fai un chamamento a participar nun Día da Patria “contra a discriminación que sofren os galegos”

Unha canción creada especialmente para esta data por Mini e Caxade servirá ao BNG como chamamento musical para participar nos actos do Día da Patria, o próximo 25 de xullo, que buscarán ser "unha mobilización contra a discriminación e o agravio que sofre a sociedade galega". Así o deu a coñecer este venres o coordinador de Comunicación, Xavier Campos, que presentou xunto á coordinadora de Movementos Sociais do BNG, Susana Camba, a campaña da formación con motivo do 25 de xullo, que se desenvolverá baixo a lema 'A nación que compartimos'.

BNG campaña Día dá Patria | Fonte: Europa Press

Como novidade, este ano o Bloque busca inaugurar unha nova tradición con motivo do Día da Patria que, cada ano, contará cun tema musical creado especificamente para esta celebración como "chiscadela ao sector cultural" do país.

Para iniciala, Mini, tamén deputado da formación, e Caxade, crearon unha canción, 'Estamos todas canda ti', que se fará pública proximamente a través das redes sociais e que tamén terá protagonismo o propio día 25.

"DISCRIMINACIÓN" DOS GALEGOS

O fío condutor da manifestación deste ano, que comezará na Alameda de Santiago ás 12,00 horas, será a protesta contra a "discriminación" e o "agravio" cara aos galegos por parte do Goberno central, en cuestións como o "veto permanente" á transferencia da AP-9, o "modelo de financiamento" ou o rexeitamento a "unha tarifa eléctrica propia".

"Queremos que sexa unha gran mobilización social que una aos galegos en defensa dos nosos intereses", dixo Xavier Campos, que incidiu na necesidade de que a sociedade galega "tome o protagonismo" destas reivindicacións.

Pola súa banda, Susana Camba destacou o "traballo previo" que a formación realiza para "mobilizar" a entidades e colectivos e fixo fincapé na importancia de que "toda a sociedade estea representada".

"Queremos dar voz a todas as loitas sociais que se están dando nestes momentos, non só de traballadores, senón tamén dos nosos dereitos como pobo", explicou a coordinadora de Movementos Sociais, que mencionou cuestións como as folgas do transporte, Ferroatlantica, metal ou 112 ou a situación da educación.