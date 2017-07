Aprobados os novos obxectivos de déficit autonómico, co rexeitamento de seis comunidades socialistas e Cantabria

O Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) -que reúne ao Goberno e ás comunidades autónomas- aprobou este venres os novos obxectivos de déficit para as comunidades autónomas que o Ministerio de Facenda proporá ás comunidades e que supoñen pasar dun déficit do 0,3% ao 0,4% en 2018, do 0% ao 0,1% en 2019 e rexistrar equilibrio orzamentario xa en 2020.

CPFF | Fonte: Europa Press

As novas metas foron aprobadas co voto a favor do Estado, as comunidades do PP, Canarias e Ceuta e Melilla, fronte ao voto en contra de todas as autonomías socialistas, salvo Extremadura, que se abstivo, e Cantabria, mentres que Cataluña non puido votar porque non asistiu o conselleiro de Facenda.

O CPFF, presidido pola vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia e para as Administracións Territoriais, Soraya Sáenz de Santamaría, e o titular de Facenda e Función Pública, Cristóbal Montoro, votou os novos obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para o trienio 2018-2020 que supuñan unha relaxación de 1.000 millóns para o próximo ano e outros 1.000 para 2019.

O Goberno retirara o proxecto de lei sobre o teito de gasto do Congreso para volver iniciar o proceso e presentar a súa nova proposta, que eleva do 0,3% ao 0,4% o obxectivo de déficit das comunidades para 2018, do 0% ao 0,1% en 2019 e mantén a meta de equilibrio para 2020.

En concreto, volveron votar en contra da senda 2018-2020 todas as comunidades socialistas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castela-A Mancha e Valencia), salvo Extremadura, que se abstivo, e Cantabria, mentres que Cataluña non puido votar porque non asistiu o conselleiro de Facenda. Votaron a favor dos novos obxectivos Canarias, que no anterior CPFF do 29 de xuño se abstivera, e todas as rexións nas que goberna o PP (Castela e León, Comunidade de Madrid, Galicia, A Rioxa e Murcia), ademais de Ceuta e Melilla.

O cambio no voto de Canarias prodúcese despois de que onte Montoro se comprometese a que o superávit que este ano poidan conseguir as illas se destine a investimentos produtivos.

A décima de marxe que outorga Facenda ás comunidades en 2018 e 2019 procederá da Seguridade Social grazas aos "bos datos" das cotizacións, así como dos novos ingresos que se derivarán do aumento das cotizacións como consecuencia da subida salarial que se fixe na negociación colectiva.

Na última reunión do CPFF do pasado 29 de xuño aprobouse manter o obxectivo de déficit autonómico do 0,3% para 2018, unha décima máis que no anterior CPFF do pasado 22 de decembro, e estabilidade orzamentaria (déficit cero) para 2019 e 2020, co que Facenda mantiña as metas recollidas no Programa de Estabilidade remitido polo Executivo a Bruxelas a finais de abril.

Así mesmo, mantíñanse os obxectivos de débeda pública do conxunto de comunidades fixados son do 24% para 2018 (catro décimas máis que o acordado en decembro), o 23,1% para 2019 (catro décimas máis que en decembro) e o 22,3% para 2020.

Á súa vez, mantense o aumento do 2,4% da regra de gasto para 2018, do 2,7% en 2019 e do 2,8% en 2020 acordados o 29 de xuño.

O TEITO DE GASTO MANTENSE

A pesar da relaxación dos obxectivos de déficit que Montoro ofrece ás comunidades, o cambio non afectará tampouco ao déficit do conxunto das administracións públicas nin ao teito de gasto, polo que se mantén o obxectivo de déficit do 2,2% para 2018 e o aumento do 1,3% previsto para o límite de gasto, coñecido como teito de gasto, ata os 119.834 millóns de euros.

Desta forma, o Consello de Ministros aprobará este venres de novo o teito de gasto e remitirase posteriormente ao Congreso, polo que os obxectivos de déficit e débeda que acompañan ao límite de gasto non financeiro votaranse en sesión plenaria o vindeiro martes no Congreso e o mércores no Senado, tal e como estaba inicialmente previsto.

Así, a meta de déficit público do 2,2% do PIB comprometida para 2018 quedaría repartida no 0,7% para o Estado, o 1,1% para a Seguridade Social, o 0,4% para as comunidades e o 0% para os concellos. Para 2019, o obxectivo de déficit do 1,4% derivaríase dun déficit do 0,3% do Estado e do 1% da Seguridade Social, fronte ao 0,1% das comunidades e o equilibrio das corporacións locais.

As autonomías rexeitaron maioritariamente a senda 2018-2020 proposta e aprobada no CPFF do pasado 29 de xuño e mesmo algunhas acusaron a Montoro de non dar máis marxe ás autonomías mentres "coquetea" cunha baixada de impostos, en referencia á negociación con Ciudadanos.

Concretamente, votaron en contra da senda 2018-2020 todas as comunidades socialistas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castela-A Mancha, Estremadura e Valencia), ademais de Cantabria e Cataluña, fronte á abstención de Canarias e o voto a favor das rexións nas que goberna o PP (Castela e León, Comunidade de Madrid, Galicia, La Rioja e Murcia).