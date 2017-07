Uns 80 traballadores de Ferroatlántica, que proseguen a súa marcha cara a Santiago, pediron á Xunta que "tome nota" das súas mobilizacións e denegue a petición da empresa para segregar as centrais hidroeléctricas das fábricas de ferroaleaxe.

Protesta de Ferroatlántica | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, o portavoz do comité de empresa, Alfonso Mouzo, requiriu ao Goberno galego que se ateña "ao marco legal" e impida esta operación.

Un día antes da súa chegada á capital galega, onde terá lugar unha manifestación, apelou á participación en defensa dos postos de traballo en Costa da Morte. "Esperamos que poida ser a última", remarcou.

E é que o persoal asume que sen as centrais hidroeléctricas, as plantas de ferroaleaxe de Cee e Dumbría pecharán, polo que ven en risco os case 400 empregos directos na comarca.

"TOMADURA DE PELO"

"É unha tomadura de pelo da empresa", remachou Alfonso Mouzo durante a marcha encabezada por unha pancarta co texto 'As nosas centrais non se venden'.

Este venres, os traballadores percorrerán os 12 quilómetros entre Negreira e Bertamiráns, en Ames; e contan co apoio da deputada do PSdeG Loli Toja.

En días pasados estiveron distintos representantes desta mesma formación, como o alcalde de Dumbría; do BNG, como Ana Pontón e Xosé Luís Rivas 'Mini'; e de En Marea, como Antón Sánchez.