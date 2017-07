O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, alertou da "discrecionalidade" que o plan de transporte, na súa formulación actual, deixa á Xunta na concesión das liñas e acusouna de provocar "un choque de trens" na negociación, á vez que defendeu que "máis recursos" permitirían resolver "algúns problemas".

"O choque de trens que provoca a Xunta non é unha boa política; aínda existe marxe para negociar", defendeu Leiceaga, nunha xornada parlamentaria sobre o plan do transporte organizada polos socialistas, na que participaron diversos axentes implicados de sindicatos, Ampas e federacións de empresas do sector como Transgacar e Fegatravi.

Ante o temor manifestado por algunhas empresas, Leiceaga tamén incidiu na "discrecionalidade" que o documento que expón a Xunta déixalle para, chegado o momento, determinar ás adxudicatarias en base a criterios "políticos" e "non obxectivos". Pero tamén manifestou outras "preocupacións".

Entre elas, apuntou ao extenso prazo para ratificar a oferta definitiva do novo mapa do transporte de viaxeiros por estrada (co horizonte de 2019) e a que "non se aproveite", por exemplo, para reorganizar o transporte metropolitano. Tamén incidiu na necesidade de garantir "a seguridade" no transporte escolar compartido.

En definitiva, apelou a que o plan do transporte sexa "unha oportunidade" e, ante os prazos cos que traballa a Xunta --o presidente, Alberto Núñez Feijóo, incidiu en que a licitación debe activarse a semana próxima--, advertiu de que, se o conflito "non se resolve ben", o PSdeG activará "procedementos parlamentarios extraordinarios" para que a Xunta responda na Cámara no verán.

