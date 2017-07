Resposta a “ENCE e vasalos”: o eucalipto arde 3,5 veces máis co carballo

ADEGA interpreta que é ENCE a responsábel da campaña pro-eucalipto nalgúns xornais e denuncia os “trucos de trileira” da pasteira. “ENCE e os seus vasalos lanzaron unha campaña ‘informativa’ para desvencellar ao eucalipto da problemática dos incendios”, din os conservacionistas.

Avance do eucalipto fronte ás carballeiras | Fonte: Adega

Que arde máis, os eucaliptais, os piñeirais ou os bosques caducifolios autóctonos? Tirando de datos oficiais, ADEGA demostra algo evidente, que proporcionalmente os lumes forestais afectan máis aos eucaliptais. “O tipo de árbore que arde en maior proporción é o eucalipto, seguido do piñeiro e por último, as carballeiras e frondosas autóctonas son as menos afectadas polos lumes, estando ademais a maioría destas masas en situación de abandono”, argumentan. Os ecoloxistas aseguran que “A incidencia do lume nos eucaliptais é 3,55 veces maior que no bosque autóctono”.

Sobre a campaña, intentan demostrar que a mente ao poñer o énfase só no abandono do rural, dado que este abandono retroaliméntase coa propia expansión dos ecualiptos.

Por outra banda, informar do nacemento dun foro para o deseño de políticas alternativas de loita contra o lume. Consello Forestal de Galicia -Sindicato Labrego Galego, Amigos da Terra, Federación Ecoloxista Galega, Organización Galega de Comunidades de Montes e Asociación Forestal Frouma son os seus promotores deste grupo crítico coas políticas da Xunta.

Anuncio pro eucalipto na Voz de Galicia esta semana