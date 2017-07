A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, confiou este venres en que a Comisión Europea abra un expediente a España polo accidente ferroviario do Alvia en Angrois, que deixou 81 mortos e 152 feridos o 24 de xullo de 2013 en Santiago de Compostela, por vulnerar a normativa europea sobre seguridade ferroviaria, xa que a propia Axencia Ferroviaria Europea (ERA), no seu informe do accidente, "dá indicacións de que ADIF non fixo un control de riscos" como debía.

"Cremos que hai unha esperanza moi aberta. Esta vez si", dixo, en declaracións á prensa, a dirixente do BNG, que este venres rexistrou ante a Comisión Europea unha denuncia "por infracción do Dereito da Unión polo Estado español" polo caso Alvia, cuxo contido foi avanzado este xoves por Europa Press.

Miranda explicou que a Comisión Europea decidirá se abre un procedemento de infracción a España "en seis meses aproximadamente", algo que considerou "evidente". "Porque o propio informe da ERA xa dá indicacións de que ADIF non fixo un control de riscos nin na liña, nin no material rodante, nin unha análise de control do persoal porque hai que controlar o tres partes", xustificou.

"Este procedemento de infracción é a porta aberta a que a Comisión interveña, porque o Estado non cumpriu a normativa europea e non lle esixiu a Renfe nin a Adif que fixesen un control obrigatorio como esixen as directivas e os regulamentos aplicables no momento do accidente", precisou Miranda.

A dirixente do BNG lembrou que a propia comisaria de Transportes, Violeta Vulc, trasladou nunha carta á Asociación de Vítimas do Alvia "que non se nega a que non se abra outro procedemento de infracción, xa non pola cuestión da independencia da CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) senón pola cuestión da seguridade e do control de risco" e, persoalmente, tamén lle indicou "claramente" que "non estaba pechada a outro procedemento de infracción" no encontro que mantiveron en Estrasburgo en abril.

Miranda reunirase o vindeiro luns co gabinete da comisaria e con ela "no mes de setembro". Será entón cando lle pedirá "politicamente unha intervención xurídica da comisión para que esixa que se cumpra a normativa comunitaria", dixo.

AS VÍTIMAS, "CANSADAS"

A nacionalista deixou claro que as vítimas "están cansadas" despois de catro anos "sen resposta e de tomadura de pelo" e "de desprezo", aínda que admitiu que "a única esperanza que queda é que comisaria e a Comisión, que parece que ten agora unha sensibilidade" cara ao caso.

Ademais, incidiu na importancia da petición do xuíz de instrución do caso do Alvia á Axencia Ferroviaria Europea para que lle remita "unha análise de control de riscos" e "comprobar se se verificou ou non". "Neste caso non se verificou", dixo.

"Por iso agora o BNG está a pedirlle ao xuíz que traia á axencia ferroviaria a comparecer", algo que "pode dar a volta ao proceso", confiando en que o informe da ERA coincida "co procedemento de infracción" da Comisión.

"España vulnerou as normas de seguridade ferroviaria europea de control de risco. Ese tren non tiña que estar en marcha", dixo Miranda, que apuntou que se fixo "porque tocaba politicamente" que "Galicia tivese unha liña de alta velocidade porque había eleccións".

"Como é posible que cunha análise evidente que había por parte dos maquinistas e por parte do persoal técnico que dicían 'pode haber un risco de descarrilamento na vía', sobre todo na curva, porque é moi pronunciada e ademais hai un muro, non se analizou ese risco?", preguntouse, tras lembrar que tamén "había alertas do xefe de maquinistas de Ourense dicindo que se podía producir un accidente".

Miranda deixou claro que a normativa estipula que non se pode "deixar en mans do maquinista" a seguridade, "como se fixo", e lembrou que Fomento "era o responsable de que Adif e Renfe controlasen tanto o cambio no material rodante, como o cambio na liña e nos posteriores proxectos e modificacións". Con todo, "púxose en marcha sen controlar nin os cambios nos subsistemas, nin na vía, nin na infraestrutura, nin na enerxía nin nas sinalizacións" nin facer "unha avaliación e un control integral do risco", resolveu.

"É unha decisión política, de vontade e por tanto deixouse morrer ás vítimas por non cumprir coa normativa europea, porque se non o accidente non se produciu", dixo, á vez que advertiu de que "pode volver pasar". "Porque Renfe, Adif, Fomento e o Goberno foron uns tramposos e non cumpriron a directiva de seguridade ferroviaria", sentenciou.

VIXIAR O PROGRESO NA SEGURIDADE

A Comisión Europea "analizará esta denuncia" do BNG e confirmou que solicitou á Axencia Ferroviaria Europea un informe sobre a aplicación da normativa de seguridade ferroviaria e de interoperabilidade en España. "O obxectivo é vixiar o progreso na seguridade e a interoperabilidade en España", explicaron fontes europeas consultadas por Europa Press.

"É demasiado pronto para prexulgar cales serán as conclusións deste informe e cales poderían ser os próximos pasos", precisaron, aínda que deixaron claro que o accidente do Alvia "segue sendo unha cuestión de preocupación", especialmente respecto de "a independencia plena" da investigación do accidente das autoridades españolas.

Por iso, a Comisión tamén pediu á "CIAF que reabra a súa investigación do accidente" e ofreceu a súa disposición, xunto coa da Axencia Ferroviaria Europea, a dar "calquera asistencia", explicaron a Europa Press fontes europeas.

Na denuncia ante a Comisión Europea, que presentou este venres Miranda en persoa, o BNG denuncia o incumprimento por parte de España de cinco directivas, entre elas a directiva de seguridade ferroviaria, a directiva sobre indicadores comúns de seguridade e métodos, certificación dos maquinistas de locomotora e sobre a interoperabilidade do sistema ferroviario, así como de dous regulamentos, os relativos ao método común de seguridade para a avaliación e valoración do risco e ao método común de seguridade para avaliar a conformidade cos requisitos para a obtención dunha autorización de seguridade ferroviaria.

Igualmente, España incumpriu, sostén na súa denuncia, outro nove decisións da Comisión sobre a especificación técnica do subsistema dos sistemas ferroviarios transeuropeo de alta velocidade e a súa recomendación sobre a autorización de entrada en servizo dos subsistemas de carácter estrutural e de vehículos.