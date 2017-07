O bebé que desapareceu do hospital de Ourense levaba dúas noites coa súa familia nun coche avariado

A Policía Nacional localizou nunha gasolineira de Ourense á nena de sete meses que desaparecera o pasado martes do hospital de Ourense, de onde seus pais a levaron antes de recibir a alta. A familia, cun total de sete membros, levaba dous días durmindo no interior dun coche avariado.

Agora, o bebé volveu ser trasladado ao centro hospitalario, esta vez xunto cunha irmá de seis anos e súa nai. Pola súa banda, o pai e os outros tres fillos foron trasladados a dependencias policiais, onde relataron que viaxaron desde Alemaña ata Ourense para atoparse cun parente e buscar traballo.

Con todo, ao chegar á cidade non puideron reunirse co seu familiar porque cambiara de dirección e descoñecían o seu paradoiro. Como a nena de sete meses choraba moito, un compatriota acompañounos ao hospital, onde a bebé quedou ingresada por unha forte deshidratación.

O cabeza de familia tamén explicou aos axentes que sacaron á nena do hospital antes de recibir o alta porque entendían que xa se atopaba ben e a súa intención era regresar a Alemaña. No entanto, o seu coche avariouse e por ese motivo a familia levaba dous días durmindo no seu interior.

LOCALIZACIÓN NA GASOLINEIRA

Unha patrulla da comisaría de Ourense localizou o xoves sobre as 13,45 horas un coche con matrícula francesa nunha gasolineira nos arredores da cidade. No seu interior atopábase unha familia de orixe romanesa con cinco fillos, dous maiores de idade e tres menores; unha delas, a bebé que faltou do hospital.

Así pois, os axentes avisaron ao 061 para que atendese ás dúas nenas, que foron trasladadas ata o centro hospitalario en compañía da súa nai, e onde quedaron ingresadas ata este venres.

Desde un primeiro momento a Unidade de Familia e Muller da Comisaría de Ourense, encargada da investigación, apuntou a posibilidade de que os pais levasen á nena do hospital para evitar o pago de posibles facturas ou para non ter que identificarse.