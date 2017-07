A dirección da planta de PSA Peugeot Citroën Vigo puntualizou este venres que "non hai un proceso de negociación aberto" cos sindicatos sobre o aumento dos ritmos de produción e "por tanto, non ten sentido a mediación", como reclaman as centrais.

Así o trasladaron a Europa Press fontes da factoría, en resposta á convocatoria de folga rexistrada este venres por CIG, CC.OO. e CUT. Os tres sindicatos convocaron un paro para o próximo 15 de xullo e reclamaron á empresa que acepte a mediación como fórmula para solucionar o "conflito" provocado polo aumento no ritmo de produción e o que eles chaman "sobrecarga abusiva de traballo".

Desde PSA Peugeot Citroën precisouse que "non ten sentido" unha mediación cando non existe un proceso negociador, e tamén se rexeitaron as acusacións destes tres sindicatos, "que representan só a un 20 por cento do persoal", sobre as condicións de traballo no centro vigués.

Fontes da empresa reiterou que, para dar resposta á gran demanda dos vehículos Berlingo e Partner, adoptouse a decisión de aumentar a cadencia nun vehículo máis por hora. Dado que se esgotaron os mecanismos de flexibilidade contemplados, tomáronse outras medidas, informadas na Comisión Paritaria de Tempos (un órgano no que nin CIG nin CUT están representadas porque non asinaron o convenio).

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMENTO

En todo caso, a dirección da planta subliñou que ese aumento de cadencia foi unha decisión tomada tras a realización de estudos técnicos e probas, e que está vinculada a unha serie de medidas de acompañamento, entre as que destaca a contratación de persoal eventual.

Así, lembrou que, no último trimestre, contratouse a 145 persoas eventuais e, este mes, está prevista a incorporación doutros 50 traballadores. No entanto, incidiu en que "a empresa está aberta a escoitar aos sindicatos" e sopesar outras medidas para "liquidar os posibles problemas", pero lembrou que "xa hai unha comisión na que se tratan eses temas".

Con respecto ás acusacións das centrais sobre xornadas de traballo de 12 horas, a empresa recoñeceu que pode haber algún operario pero que, en todo caso, "son xornadas voluntarias e para dar resposta a unha necesidade puntual, non unha solución sistemática".

Fontes da empresa asegurou non entender "que se provoque un conflito por un aumento de actividade que favorece á fábrica e, por tanto, aos traballadores", e advertiron de que "non é oportuno actuar desde a confrontación e o conflito", en alusión á convocatoria de folga de CIG, CC.OO., e CUT.