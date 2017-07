Cerceda, rumbo a 2ªB

Galicia manterá as sete prazas na categoría de bronce do fútbol español. A Federación Española de Fútbol aceptou a proposta do Cerceda, que será equipo de Segunda B cando deposite os 133.000 euros que custa a praza do Boiro na conta da RFEF. O equipo coruñés ten de prazo ata o luns ás 12.00 horas, pero segundo informou a Crtvg xa reuniu os cartos necesarios para o ascenso.

O Cerceda disputou a pasada campaña a 12ª fase de ascenso a 2ªB. | Fonte: @CCDCERCEDA

Deste xeito, o CCD Cerceda debutará a vindeira campaña na Segunda B, despois de case 50 anos de historia (foi fundado no 1968) e tras disputar sen éxito doce fases de ascenso, a primeira no curso 1995/96 e a última esta pasada campaña, caendo caeu na primeira eliminatoria co Xerez nos penaltis (6-5).

O CCD Cerceda convocou os seus socios a unha reunión este sábado na cafetería das instalacións do Roxo para informalles da nova situación do club, que pasou de pensar seriamente en non saír en Terceira a mercar a praza en Segunda B que deixou o Boiro por chegar ao 30 de xuño con débedas cos xogadores. O presidente do Boiro, David Places, pagou a débeda de 93.000 euros ao día seguinte e loitou ata hoxe mesmo por recuperar a praza, pero á fin o club barbancés terá que competir en Terceira.

Co troco do Cerceda polo Boiro, mantense a proposta galega para a configuración dos grupos da Segunda B na campaña 2017-18. Ademáis dos sete galegos (Celta B, Pontevedra, Racing de Ferrol Coruxo, Fabril, Rápido de Bouzas e Cerceda), inclúese aos seis conxuntos de Castela e León (Ponferradina, Valladolid B, Guijuelo, Burgos, Mirandés e Ximnástica Segoviana), os tres asturianos (Caudal, Lealtad e Sporting B) e os catro navarros (Tudelano, Izarra, Osasuna B e Peña Sport). Outro ano máis haberá polémica, xa que os clubs navarros, por proximidade xeográfica, esixen competir no mesmo grupo que os vascos. A RFEF anunciará a composición definitiva dos grupos o vindeiro día 20.