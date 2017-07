A Consellería de Infraestruturas e os sindicatos do sector do transporte de pasaxeiros alcanzaron este venres un principio de acordo en relación ás cláusulas sociais dos novos convenios deste servizo, aínda que se mantén a convocatoria de folga á espera de pechar "flecos" en materia económica e de que a patronal dea "pasos".

Folga de autobuses na Coruña | Fonte: Europa Press

CIG, UXT e CCOO reuníronse durante máis de dúas horas coa conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, para tratar de avanzar na solución do conflito que xa acumulou seis xornadas de folga e que prevé facer os paros definitivos a partir do próximo xoves.

Así, Xesús Pastoriza, da CIG, apuntou que o documento sobre as cuestións sociais que a Xunta lles presentou este venres "recolle moitas" das súas "reclamacións", polo que consideran que, a falta de revisalo en profundidade, "hai un acordo" en cláusulas sociais.

Do mesmo xeito Marcos Pérez, de CC.OO. mostrouse satisfeito cos "avances" en materia social, aos que aínda quedan "algúns flocos". "Esperamos poder pechar un acordo neste ámbito", sentenciou.

Finalmente, a representante de UXT, Beatriz Meilán, indicou que estudarán durante os próximos días a proposta da Xunta e manterán un encontro a principios da próxima semana para darlles ou non o visto e prace.

MÁIS PASOS

Como aspectos aínda sen resolver para concluír a folga, Xesús Pastoriza lembrou que, a pesar dos acordos, "o plan segue tendo os mesmos defectos" e, en particular, os sindicatos afearon o descoñecer datos relativos á dotación e repercusión económica.

Do mesmo xeito, reclamaron á patronal que tamén "de pasos" para "desbloquear" a negociación dos convenios colectivos provinciais, que aínda está "pendente".

AVANCES IMPORTANTES

Ethel Vázquez destacou tamén os resultados do encontro deste venres, nos que se avanzou "en aspectos importantes" en materia social. "Estamos a falar de avances para dar garantías na estabilidade laboral, para trasladar tranquilidade aos traballadores, que é o que nos preocupa", sentenciou a conselleira.

A Xunta, apuntou, "dá plenas garantías para a total subrogación" dos empregados, polo que quixo mandar unha "mensaxe de tranquilidade". "Todos os traballadores poden estar tranquilos", resumiu.

No referente á patronal, que este xoves daba por rotas as negociacións, lembroulles que a Xunta mantén "as portas abertas" para "construír entre todos este proceso".