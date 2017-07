Tres persoas feridas nun accidente na Autovía do Barbanza

Tres persoas, dous adultos e unha menor, resultaron feridas na tarde deste venres nun accidente de tráfico rexistrado na Autovía do Barbanza, ao seu paso pola Pobra do Caramiñal (A Coruña).

O vehículo no que circulaban as vítimas saíuse da calzada e subiu a medianeira da autovía sobre as 17,00 horas, mentres circulaba polo quilómetro 33 da autovía en dirección a Ribeira.

Como consecuencia, o condutor do turismo quedou atrapado no seu interior. Despois de ser excarcerado polos efectivos de emerxencia, foi evacuado nun helicóptero a un centro hospitalario. As outras dúas vítimas, unha muller e unha nena, foron asistidas polo persoal dunha ambulancia que tamén se desprazou ao momento.

Os dous carrís da autovía en sentido Ribeira permaneceron cortados durante parte da tarde e a esta hora continúa pechado ao tráfico o carril dereito.