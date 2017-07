Morre un menor nun accidente de tráfico en Ortigueira (A Coruña)

Un menor resultou falecido na tarde deste venres nun accidente de trafico rexistrado no municipio coruñés de Ortigueira.

Segundo informou o 061 e consta nos datos do CAE-112, o accidente, unha colisión entre un coche e unha moto, tivo lugar sobre as 19,00 horas na estrada que une Ortigueira e Viveiro, ao pasar a ponte de Espasante.

Ata a zona desprazouse unha ambulancia asistencial do 061, así como persoal sanitario da PAC de Ortigueira, que, con todo, non puideron facer nada para salvar a vida do menor.