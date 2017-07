Enganados pola Federación

“Reunión clubs - @baloncestofeb, condición innegociable dos ascensos”, publicou na súa conta de twitter Jesús Lázare, presidente do CB Breogán, o pasado xoves. A Liga ACB manterá os 17 equipos actuais durante as dúas vindeiras tempadas (2017-18 e 2018-19), pero reducirase a 16 na 2019-2020, cun só ascenso da LEB ese curso e os tres seguintes (2020-21, 2021-22 e 2022-23). Ese parece ser o acordo entre ACB e FEB, validado onte en Madrid polo Consejo Superior de Deportes (que anunciou o seu visto e prace pero sen desvelar os puntos do pacto) e que deberá ser ratificado o vindeiro luns pola Asamblea da ACB.

Derbi galego entre Breogán e Básquet Coruña a pasada campaña no Pazo. | Fonte: @CBBreogan

“El Club Baloncesto Breogán SAD se siente engañado tras las informaciones publicadas en las últimas horas, contradiciendo éstas lo acordado en la reciente reunión de clubs con la FEB, en la que quedó claro que la defensa de las dos plazas de ascenso a ACB, de forma permanente, sería una de las condiciones innegociables, medida que se vio ratificada en la Asamblea General de la Federación y fue publicada por los medios oficiales de la FEB”, denuncia o CD Breogán nun comunicado.

Nese escrito, o CB Breogán informa que mantivo durante a xornada do venres “reuniones y contactos con diversos clubs de LEB Oro” para buscar “posibles acuerdos e iniciativas que se vayan a poner en marcha conjuntamente”. Todos os clubs da LEB Ouro serían contrarios á medida adoptada, pero só o Breogán fixo oficial a súa postura: “Desde el Club Baloncesto Breogán, se ve en las informaciones recientes (referentes a las plazas de ascenso) medidas seriamente perjudiciales para las competiciones FEB, dado que supondrían un grave perjuicio para la economía de muchos clubs LEB y sus proyectos”.

E avisa de posíbeis accións xudiciais en defensa dos seus intereses: “Quedando a la espera de que se puedan retomar las medidas acordadas, el club, en permanente contacto con todas las partes, estudia las medidas oportunas que pueda tomar para defender sus intereses”.

Segundo diversos medios, a FEB recibiría unha cantidade (fálase de ata 600.000 euros anuais durante as seis tempadas) por ter renunciado ao segundo ascenso da LEB Ouro á ACB en contra do criterio adoptado por unanimidade en asamblea polos seus propios clubs. Ademáis, e tralo acordo, desaparecería o canon de ascenso e o Fondo de regulación de ascensos e descensos (FRAD), sendo substituído pola adquisición da "participación" na ACB. Os máis de cinco millóns que custaba acceder á máxima categoría do baloncesto estatal pasarían a ser 1,6 millóns a pagar en catro cursos (400.000 euros anuais). Con estas novas condicións, este verán poderían producirse os ascensos de Gipuzkoa e Burgos, e os descensos de Betis e Manresa.