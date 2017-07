O CGPJ renova o reforzo dos Xulgados do Mercantil da Coruña

O Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) aprobou renovar por seis meses a comisión de servizo con relevación de funcións a favor de Ana Barral Picadillo, titular do Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Ferrol, co fin de reforzar os Xulgados do Mercantil números 1 e 2 da Coruña.

Para tomar esta decisión, a Comisión Permanente do CGPJ tivo en conta a evolución e estado dos órganos a reforzar. Con respecto ao Xulgado do Mercantil número 1, a entrada de asuntos "superou o indicador", ao alcanzar o 171% en 2015 e o 133% en 2016.

A pesar de que a dedicación do xulgado superou o correspondente módulo durante todo o período analizado, alcanzando o 198% en 2015, o 187% en 2016 e o 154% no primeiro trimestre de 2017, o nivel de pendencia (661 asuntos) é superior á media dos órganos de igual clase da comunidade autónoma (421), aínda que inferior á media nacional (1.035 asuntos).

Con respecto ao Xulgado do Mercantil número 2, a entrada de asuntos superou o indicador ao alcanzar o 168% en 2015 e o 134% en 2016. A dedicación do órgano tamén superou o correspondente módulo durante o período analizado, alcanzando o 169% en 2015, o 172% en 2016 e o 182% no primeiro trimestre de 2017, mentres que a pendencia é de 522 asuntos.

O segundo dos reforzos concedidos para A Coruña é unha comisión de servizos con relevación de funcións a favor de Carlos Suárez-Mira Rodríguez, titular do Xulgado do Penal número 2 de Ferrol, que permanecerá por outros seis meses na Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña.

Para aprobar a medida tívose en conta que a entrada de asuntos superou os indicadores fixados polo propio Consello, situándose no ano 2016 no 113% e no primeiro trimestre de 2017 no 133%. Ademais, a dedicación do órgano superou tamén o módulo, alcanzando un 155% no primeiro trimestre deste ano, o que non evitou que a pendencia da sala, debido ao volume de traballo, se sitúe por encima da media autonómica, aínda que por baixo da provincial.

Das unidades de novas creación concedidas a Galicia para 2016, e que aínda non entraron en funcionamento, unha delas foi destinada a unha praza de maxistrado nesta sección.

A Comisión Permanente do CGPJ aprobou tamén conceder unha comisión de servizo sen relevación de funcións ao maxistrado Juan Luís Pía Iglesias, maxistrado da Sección Primeira da Audiencia Provincial da Coruña, de tal maneira que se seguirá encargando da peza de responsabilidade civil do Caso Prestige a pesar da súa incorporación á Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.