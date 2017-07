Máis de 1.000 persoas claman en Santiago contra a segregación das centrais de Ferroatlántica

Máis dun milleiro de persoas maniféstanse este sábado pola mañá nas rúas do centro de Santiago en apoio aos traballadores de Ferroatlántica e en contra da segregación das centrais eléctricas das fábricas de ferroaleación da Costa da Morte.

Ferroatlántica manifestación Santiago | Fonte: Europa Press

Os manifestantes partiron da Alameda compostelá pasadas as 12,00 horas, ao berro de 'As centrais non se venden' e 'Os ríos son nosos e non de Villar Mir'.

O portavoz do comité de empresa, Alfonso Mouzo, advertiu de que a segregación das centrais eléctricas das fábricas de ferroaleación suporía a "ruína" da comarca. Na manifestación participan tamén os portavoces parlamentarios de En Marea, PSdeG e BNG.