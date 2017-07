Un brillante Gustavo Dudamel trae a 'Alegría' á Praza do Obradoiro nun recital memorable

O director de orquestra venezolano Gustavo Dudamel conseguiu encantar aos 4.000 asistentes á Praza do Obradoiro cunha 9ª Sinfonía de Beethoven --o 'Himno da Alegría' europeo-- que interpretaron a Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) e entoaron de forma sobresaliente o Orfeón Donostiarra e o catro solistas líricos que o acompañaban.

Dudamel na Praza do Obradoiro de Santiago | Fonte: Europa Press

Sen dúbida, un venres memorable que abriu coa entrada na praza do rei emérito, Juan Carlos I; o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; e o alcalde de Santiago, Martiño Noriega. Minutos máis tarde, unha ovación recibiu ao virtuoso director de orquestra, que percorreu o corredor cara ao gran escenario entre saúdos e aplausos.

Chegadas as 21,00 horas, Dudamel fixo a boca auga aos presentes dirixindo á OSG e á coral vasca na interpretación do Himno Galego, que emocionou ao público polo gran saúdo á terra galega a pé de dous dos seus grandes símbolos, a Catedral de Santiago e o Pazo de Raxoi. A maioría dos presentes regalou tamén a súa voz ao director para a entonación do seu himno.

PALABRAS DE ESCOTET

Non faltou á cita o presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, na culminación do ciclo 'Palabras para Galicia', unha iniciativa da entidade financeira para promover o emprendemento xuvenil.

O presidente do banco empezou cun "boas noites e benvidos" un discurso de saúdo ao público, destacando que o gran lugar "redimensiona o significado desta dobre celebración", pois se cumpría o 300º centenario do Banco Etcheverría, integrado en Abanca desde 2014.

Ante estas palabras, Escotet destacou o papel de Javier Etcheverría, anterior presidente de Abanca, como "cidadán exemplar e galego da alma", nun discurso no que convidou a celebrar "a conciencia que vertebra a Europa" nun lugar tan emblemático para occidente como a Catedral de Santiago, destino do Camiño.

Explicou tamén que Beethoven compuxo esta maxistral 9ª Sinfonía para pór música ao poema de Friedrich Schiller, 'Á Alegría', unha invitación que proclama que "todos os homes serán irmáns" e que actualmente é o himno de Europa.

Previo a Dudamel, o presidente de Abanca quixo destacar a súa "dor" pola situación de Venezuela, tamén o seu país de orixe, para o que desexou que "a vida volva ser o signo das súas rúas".

GUSTAVO DUDAMEL CONVIDA A "CELEBRAR" A SÚA MÚSICA

O gran director introduciu no seu discurso o agradecemento a Abanca e a todos os galegos presentes por "compartir xuntos este momento tan especial" neste "escenario tan especial" como é a Praza do Obradoiro.

Dudamel afirmou que este concerto "ten un significado particular" para el como venezolano, xa que a inmigración galega ao país latinoamericano contribuíu "ao crecemento económico cultural venezolano". Para el, "Galicia é sinónimo de arte e de cultura".

Previo ao concerto, quixo reafirmar a música como "vocación indiscutible" e o seu compromiso cos mozos, dos que afirmou que a arte e a música son "vías privilexiadas para alcanzar un armonioso desenvolvemento persoal, social e económico".

Ademais, convidou a todos os asistentes, xa desexosos por escoitar á marabillosa OSG, a "celebrar" a música, a arte e a beleza que traería a 9ª Sinfonía de Beethoven, para el "paradigmática demostración da capacidade da arte de superar o seu tempo e espazo".

Entre esta intervención e o propio recital, emitiuse nas grandes pantallas do escenario un vídeo en honra a Javier Etcheverría, ao cal o director regalou de forma simbólica unha batuta en agradecemento aos seus anos de dedicación á financeira.

UNHA 'ODA Á ALEGRÍA' EN CATRO MOVEMENTOS

A 9ª Sinfonía, composta en catro movementos, comezou triunfal nas primeiras notas tocadas pola OSG ante o anubrado dun ceo santiagués que anunciou choiva pero que, finalmente, respectou unha das citas musicais do ano.

O primeiro movemento, épico e suave á vez, transportou ao público a aquel principio do século XIX no que viviu Beethoven. De execución impecable, o mestre Dudamel, concentrado e enérxico, acompañou a sinfonía en todo momento coa súa alma e a súa batuta.

O final do primeiro movemento deu paso, cuns aplausos erróneos, ao segundo, que contou con ventos e cordas máis alegres e entregadas ás indicacións do prestixioso director.

Previa á intervención do Orfeón e o catro solistas, veu o terceiro movemento, de comezo máis claro e suave, que foi collendo ritmo cara a un final solemne sorprendido a golpe de timbal.

MAXESTUOSO FINAL

Por fin subiron ao escenario o catro solistas que acompañarían ao Orfeón Donostiarra, ata agora inerte ao fondo do escenario, na entonación da 'Oda á Alegría' do último movemento. Uníronse así a soprano Marta Mateu, a mezzosoprano Lida Vinyes Curtis, o tenor Marc Salga e o barítono Joan Martín-Royo, presenzas imprescindibles para o brillante final.

Un potente comezo, soamente interrompido por uns intervalos tranquilos, deu paso ao tenor que, coa súa potente voz, introduciu a grandiosa intervención da coral, que conseguiu encher, por fin, a Praza do Obradoiro con esa alegría coa Schiller escribiu o poema que inspirou a Beethoven.

Os versos finais foron un sprint de forza vocal cos que o Orfeón Donostiarra e, en especial, a soprano fixeron brillar as últimas notas da 9ª Sinfonía que Dudamel acababa de converter nunha obra de arte universal a pés da Catedral de Santiago e o Pazo de Raxoi.

Roto en aplausos, o público entregouse en agradecementos ante o tres saídas do director que, de forma moi humilde, viuse satisfeito e tratou de evitar que tanto a coral como a OSG se visen privadas do seu merecido protagonismo.