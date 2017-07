En Marea criticou este sábado a decisión da Xunta de continuar coa licitación da primeira parte do Plan de Transporte de viaxeiros, unha resolución que evidencia a "improvisación" da Administración galega e que pode xerar "problemas de inseguridade xurídica".

Así o asegurou, a través dun comunicado, o viceportavoz de En Marea no Parlamento, Antón Sánchez, quen advertiu de que a resolución "contempla determinadas cuestións que non contan con amparo normativo".

"Isto mostra a improvisación constante e falta de planificación coa que actúa o Goberno galego, e supón sumir outra vez ao sector na absoluta inseguridade xurídica", apuntou Sánchez, á vez que insistiu no feito de que este tipo de medidas "poden supor outra vez que aconteza o que sucedeu coa sentenza do Tribunal Supremo de marzo de 2016", que anulou as concesións prorrogadas "ilegalmente" en 2010 pola Xunta.

Por todo isto, En Marea instou unha vez máis á Xunta a que abandone a "política de parches, tenda a man ao diálogo, paralice o proceso de licitación e traballe para un Plan de Transporte de Galicia para o ano de 2018 que conte con garantías xurídicas e que atenda ás demandas dos concellos e da cidadanía en xeral".