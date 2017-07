O Partido Popular de Pontevedra fixo balance tras un ano do partido á fronte da presidencia do Goberno. Os deputados Pilar Rojo e Tomás Fole e os senadores Marta Lucio e Miguel Fidalgo cualificaron o 2017 como "un ano de melloras e progreso para Pontevedra".

"As medidas implementadas polo Goberno de Mariano Rajoy fixeron posible que no último ano a provincia conte con máis de 9.300 afiliados á Seguridade Social", segundo apuntou o PP de Pontevedra nun comunicado.

Os populares destacaron así mesmo outros logros, como as cifras do paro, onde afirman que "desde 2011 Pontevedra conta con 36.308 parados menos, e máis de 8.300 menos desde 2016".

Pilar Rojo sinalou tamén que a aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado "alcanza o máis alto nivel de consenso e madurez da etapa democrática" e que se trata dos orzamentos "máis sociais da historia, xa que de cada 100 euros, 72 están dedicados a políticas sociais".

En contraposición, desde o partido lembraron a xestión do Goberno socialista, durante o cal "se destruíron máis de tres millóns de postos de traballo". Ademais, insistiron na "efectividade" do Goberno do PP "fronte ás palabras baleiras e o fume que venden outros partidos".