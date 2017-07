A xornada de folga 'informal' convocada este sábado en PSA Citroën de Vigo está a ter un seguemento "case total" entre os traballadores, segundo detectaron os sindicatos, que informaron, ademais, de "irregularidades" detectadas.

En declaracións a Europa Press, o representante de CUT, Vítor Mariño, lembrou que a convocatoria deste sábado --previa á oficial do próximo-- era informal, pero que, aínda así, o seguimento "é case total".

A adhesión ao paro está condicionada polo feito de que parte do persoal ten obrigatoriedade de asistencia, mentres que entre os que non a teñen "o seguimento é total".

A maiores, os sindicatos alertaron de que a empresa recorreu para cubrir as vacantes motivadas polo paro a traballadores aos que non correspondería entrar na quenda de mañá deste sábado, dado que "terminaron a súa xornada laboral do venres ás 22,00 horas" e "non descansaron as 12 horas" que establece a normativa como mínimo.

Por iso, e ante o risco de que se repitan estas "irregularidades" o día 15, os sindicatos porán en coñecemento da Inspección de Traballo a situación destes traballadores, "moitos deles eventuais ou con contratos precarios".

Do mesmo xeito, a ausencia nos seus postos dos "titulares dos postos", informou Mariño, está a provocar "moitas paradas por problemas de calidade" nos vehículos fabricados. "A empresa está a tentar romper o bloqueo baixando a calidade", criticou o sindicalista, que apelou á "responsabilidade" da firma.