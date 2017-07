O conselleiro de Economía, Francisco Conde, indicou este sábado en Agolada (Pontevedra) que a Xunta está a avaliar a solicitude presentada por Ferroatlántica para segregar as centrais hidroeléctricas das fábricas de ferroaleación.

En concreto, o conselleiro realizou estas declaracións no V Encontro 'Corazón da Artesanía', onde explicou aos medios que o Goberno galego tivo que ampliar os prazos previstos para emitir a resolución debido ás alegacións presentadas tanto polo comité de empresa de Cee-Dumbría como pola propia compañía.

"Por tanto, estamos a actuar con todo o rigor e a transparencia para trasladar total garantía sobre a resolución e a resposta que ten que dar a Xunta sobre a solicitude de Ferroatlántica", subliñou o titular do departamento de Economía o mesmo día no que máis de 1.000 persoas manifestáronse en Santiago contra a segregación da actividade.

A continuación, fixo fincapé en que o Goberno galego actúa con "total firmeza" desde o punto de vista "xurídico" e de "a transparencia" e "en cumprimento da lei" para "atender o obxectivo común" dos traballadores, dos alcaldes da comarca e da cidadanía, que é "garantir o mantemento da actividade industrial e os postos de traballo".

"Os traballadores teñen a garantía do Goberno (galego) de que imos actuar respondendo ao principio de legalidade, de salvagarda do servizo público e do mantemento da actividade industrial", asegurou Conde, para logo engadir que os alcaldes, os traballadores e a Xunta teñen "un traballo conxunto que facer".

Preguntado por se a Xunta ten xa unha data para emitir a resolución, o conselleiro precisou que "os servizos xurídicos están a avaliar non só a solicitude, senón tamén as alegacións". "No momento que se teña sustanciado toda a información, trasladaremos e comunicaremos a resolución", finalizou.