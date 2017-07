Morre un home de 45 anos mentres practicaba surf na Praia de Pantín, en Valdoviño (A Coruña)

Un home de 45 anos faleceu afogado na mañá deste sábado mentres participaba nun curso de surf na Praia de Pantín, situada no concello coruñés de Valdoviño.

Segundo informaron fontes de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Central de Coordinación recibiu unha alerta sobre as 12,10 horas indicando que había unha persoa posiblemente afogada na Praia de Pantín.

Ata a zona desprazouse unha ambulancia asistencial con persoal do Centro de Saúde de Valdoviño, así como unha ambulancia medicalizada. Os efectivos sanitarios non puideron facer nada por salvar a vida do home, de iniciais M.V.R. E é que a vítima foi rescatada da auga xa inconsciente, tal e como indicou o CAE 112 Galicia.