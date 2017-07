O home detido por matar á súa sobriña de oito anos en Sabiñánigo (Huesca) é natural de Lugo

O home detido este sábado como presunto autor da morte da súa sobriña de oito anos na localidade oscense de Sabiñánigo é natural de Lugo.

Así o confirmou a Europa Press o alcalde deste municipio, Jesús Lasierra, quen explicou que o pai do detido, garda civil de profesión e natural de Lugo, trasladouse coa súa familia desde esta provincia galega a Sabiñánigo porque foi destinado ao cuartel desta localidade.

A Garda Civil detivo como presunto autor dos feitos ao tío da menor, que faleceu este venres no Hospital Miguel Servet de Zaragoza tras sufrir o pasado xoves unha malleira no seu domicilio de Sabiñánigo.

Segundo publica este sábado a prensa rexional, o home vivía coa nai e coa nena, e foi el mesmo quen deu avisou aos servizos médicos indicando que a menor se caeu polas escaleiras.

Con todo, os servizos médicos dubidaron da explicación dada por esta persoa e activaron o protocolo por posibles malos tratos. Dada a gravidade das súas feridas, a nena foi trasladada o xoves de Sabiñánigo ao centro hospitalario de Zaragoza onde, finalmente, faleceu.

O Xulgado de Instrución número 1 de Jaca fíxose cargo deste caso e decretou o segredo das actuacións.

CONCENTRACIÓN

Unhas 700 persoas concentráronse este sábado ante as portas do Concello de Sabiñánigo para mostrar a súa dor pola morte da nena de oitos anos.

Os veciños do municipio oscense expresaron desta forma a súa solidariedade e apoio á familia da menor falecida, "que o está pasando moi mal" nestes momentos, sinalou o alcalde de Sabiñánigo, Jesús Lasierra, ao indicar que neste acto transmitiuse a "tristeza" que senten hoxe os habitantes da localidade.

En declaracións a Europa Press, o alcalde deu as grazas aos veciños de Sabiñánigo pola súa resposta ante esta traxedia e detallou que esta mesma mañá puido falar coa nai da nena, que "estaba abatida" e a quen transmitiu "o apoio de todo o pobo de Sabiñánigo e para todo o que necesite aí estamos".

Á concentración asistiu a corporación municipal, a presidenta da Comarca do Alto Gállego, o bispo de Huesca, que se atopaba este sábado no municipio, e centenares de veciños. "Había moitas persoas", comentou, a pesar de que se convocou de forma "moi precipitada", tras decidilo esta mesma mañá a Xunta de Portavoces.

No acto deuse lectura a un comunicado no que a Xunta de Portavoces manifestou "a tristeza que se vive hoxe en Sabiñánigo, a solidariedade sobre todo cos nenos que veñen a este mundo a vivir e gozar e perder a vida así é incomprensible, inaceptable e deixa unha sensación de impotencia impresionante". Reiterou, así mesmo, o seu apoio "e toda a solidariedade" á familia da pequena.

Como consecuencia deste suceso, o Consistorio decidiu decretar dous días de loito que se prolongan desde as 12.00 horas deste sábado e ata as 12.00 horas do luns, 10 de xullo. Por este motivo, "suspendéronse todos os actos" que se ían a celebrar no municipio este fin de semana.

O alcalde detallou que a menor estudaba nun colexio da localidade, onde cursaba terceiro de Primaria. Aínda que non se atopaba baixo tutela, os Servizos Sociais de Base levaban tres meses traballando con esta familia "por temas económicos", precisou.