Europa e Galicia está asistindo a máis políticas que van contra a sustentabilidade ambiental, social e económica. Así o asegurou este sábado a eurodeputada nacionalista de AGE en Europa, Lídia Senra, que denunciou o “desleixo e abandono” por parte das Administracións, é dicir, pola “decisión política das Administracións de non actuar, de deixar que todo o territorio se deteriore". "Levan moitos anos, tanto as institucións europeas como as estatais e as galegas poñendo os nosos recursos nas mans das multinacionais e de empresas e persoas alleas ao noso pobo, para o que precisan o balierado do medio rural, cosa que están facendo a través das políticas agrarias, forestais e co desmantelamento dos servizos públicos básicos”, denunciou.



Foi no marco da xornada “A xestión sustentábel do territorio: Debate para avanzar na Galiza e en Europa” impulsada e organizada por Senra en colaboración coas asociacións Anova Terra,Irmandade Illa de Tambo, Colectivo pola Defensa do Patrimonio A Forneiriña, Umia Vivo e Plataforma pola Defensa do Patrimonio Termal. Unhas xornadas nas que se alertou sobre os perigos do neoliberalismo.



De feito, a eurodeputada galega integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL) amosou o seu convencemento de que “sustentabilidade non é nin será posible desde unha perspectiva neoliberal”, xa que todas as políticas que o neoliberalismo puxo en marcha baixo o nome de sustentábeis “en realidade foron encamiñadas a pór os recursos dos pobos en mans das multinacionais e polo tanto, de sustentábeis non teñen nada”.



A xornada prolongaranse durante todo o día, coas intervencións de Pedro Mota e Costa, chegado de Portugal, docente de Ensino Superior e asesor de Xestión Autárquica e Finanzas Locais; Eduardo José Corbelle Rico, enxeñeiro de Montes e profesor universitario de Enxeñaría Agroforestal no Campus de Lugo; Belén Fervenza, responsable do sector de horta, froita e flor do Sindicato Labrego Galego(SLG); María Ángeles Ríos Pintos, da Mancomunidade de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra; Heitor Picallo Fuentes, enxeñeiro e investigador, membro da Plataforma pola Recuperación do Patrimonio Termal de Cuntis e Caldas de Reis; Telma Lago Rodríguez, da Cooperativa Nosa Enerxía; .Antonio Costa, presidente da Asociación Irmandade Illa de Tambo; e Xesús Rodríguez Castro, presidente da Asociación Umia Vivo.



Perspectiva nacionalista e de esquerdas



No transcurso da mesma, Senra alertou de que esas políticas van encamiñadas a que se abandone o rural "para que poidan entrar as grandes empresas e seguir roubando, espoliando os nosos recursos”. Fronte a esta situación, dixo estar “profundamente convencida” de que "só desde unha perspectiva nacionalista e de esquerda, pensando en clave nacional, social e de país" se poden dar solucións a esta problemática. "Se non somos quen de poñer alternativas enriba da mesa, ninguén o vai facer por nós”, advertiu.



Así, a europarlamentaria fixo mención a algunhas decisións totalmente insustentábeis tomadas en diferentes ámbitos da Administración e referiuse, por exemplo no Estado, á intención de montar unha granxa de 20.000 vacas de leite en Soria, “unha barbaridade que, de levarse a cabo, vai impactar nas pequenas e medianas explotacións nosas tamén”, dixo.



Relacionado co bosque, Senra referiuse á resolución debatida e aprobada recentemente no Parlamento Europeo sobre unha nova estratexia forestal para a UE. “Todas aquelas achegas que se fixeron desde o GUE/NGL no sentido de propoñer que se prohibira o uso de pesticidas no cultivo de forestais, porque son perigosos para a saúdo e contaminan a auga, foron rexeitadas”, denunciou. “E o mesmo cando propuxemos que se tiveran en conta formas de tenencia do monte como os montes veciñais en man común os ou baldíos en Portugal. Os grupos maioritarios da Eurocámara non o aceptaron tampouco, porque o neoliberalismo, baixo ese concepto de sustentabilidade,, o que está é apostando por unha estratexia para seguir concentrando os recurso e a riqueza nas mans das multinacionais”, recalcou.



Participantes na ornada sobre sustentabilidade organizadas pola eurodeputada Lídia Senra