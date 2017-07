Dedican unha rúa ao garda civil asasinado nun atentado do Exército Guerrilheiro en Irixoa

O Concello coruñés de Oza-Cesuras dedicará unha das súas rúas ao garda civil asasinado o atentado que o Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceibe perpetrou en Irixoa en 1989.



Deste xeito, o vindeiro sábado 15 de xullo celebrarase un acto público na praza do Concello no que se descubrirá unha placa co seu nome: 'Rúa do Garda Civil Benedicto García Ruzo'. En concreto, este garda civil, tal e como indicou o Consistorio nun comunicado, era natural de Oza dos Ríos (A Coruña).



O pleno aprobou esta primavera a proposta da Alcaldía na que se solicitaba aos grupos políticos "o apoio ao recoñecemento deste servidor público polo seu asasinato en acto de servizo a mans dos terroristas".



A rúa que cambiará de nome para honrar ao garda civil asasinado será a que vai desde o Concello de Oza-Cesuras ata a Escola de Música. Desta maneira, o alcalde do municipio, Pablo González Cacheiro, convida os veciños a que participen o vindeiro sábado na homenaxe, apoiando deste xeito á familia do "cabo honorario e fillo do municipio" Benedicto García Ruzo.

ATENTADO DE IRIXOA DE 1989



García Ruzo, que tiña 45 anos e era pai dunha nena de nove anos, foi asasinado a tiros na estrada de Irixoa o 2 de febreiro de 1989. Pola súa banda, o seu compañeiro, Antonio Pérez Freire, resultou gravemente ferido no atentado.



Portada dun xornal co asasinato dun garda civil por parte do Exército Guerrilheiro