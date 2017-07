Anulado xudicialmente o acordo de boicot a Israel do Concello de Teo

O Xulgado Contencioso Administrativo nº 2 de Santiago de Compostela ven de anular o boicot a Israel aprobado polo Concello de Teo nunha resolución que fixo pública o pasado xoves. Este tribunal esgrime que non só o Concello carecía de facultades para aprobar unha resolución que interferise coa política de asuntos exteriores do Estado, senón que tamén existen evidentes compoñentes discriminatorios na moción.



Segundo informa a Asociación Galega de Amistade con Israel, a decisión xudicial "incide poderosamente na idea de que resolucións do tipo emitidas polo Consello de Seguridade das Nacións Unidas non proporcionan base legal algunha para boicotear ás institucións, empresas ou organizacións israelís".



O 31 de marzo de 2016 o Concello de Teo aprobou unha moción de adhesión ao boicot a Israel. Dita proposta de adhesión ao movemento BDS foi presentada desde as formacións locais do BNG e Teo-Anova. Dito texto recollía o compromiso municipal "a non establecer convenio, contrato ou acordo de tipo político, comercial, agrícola, educativo, cultural, deportivo ou de seguridade con institucións, empresas e organizacións israelís".

Alon Bar, embaixador de Israel en España | Fonte: opinionyliteratura.wordpress.com

"Espazo Libre de Apartheid Israelí"



O Concello recibiu o selo aprobado polo BDS que distinguía á cidade como "Espazo Libre de Apartheid Israelí", baixo a condición de que fose difundida a campaña de boicot entre a cidadanía, comercio e empresas locais. O Concello acordou comprometerse e promover a cooperación co movemento BDS para asegurar a correcta implementación da decisión adoptada.



"Coa recente sentenza reafírmase o carácter claramente discriminatorio e decididamente hostil contra Israel, os seus naturais e todo aquel que simpatice co país hebreo", apunta esta entidade que lembra que grazas ás iniciativas legais presentadas, un total de 12 acordos de boicot foron anulados pola Xustiza (incluídas 2 sentenzas de Tribunais Superiores de Xustiza contra os boicots). Por outra banda, seis concellos revogaron voluntariamente devanditos acordos tras coñecer as iniciativas xudiciais, mentres que outro está en suspenso xudicialmente ate sentenza definitiva.