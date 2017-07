Prisión preventiva para o presunto autor do asasinato dunha nena de 8 anos en Sabiñánigo (Huesca)

A titular do Xulgado de Garda de Jaca decretou o ingreso en prisión preventiva, comunicada e sen fianza para o presunto autor dun delito de asasinato da súa sobriña de 8 anos de idade, por mor dunha malleira, ocorrido o pasado xoves no municipio oscense de Sabiñánigo.

Fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Aragón informaron a Europa Press de que o xuíz tomou declaración na tarde deste sábado a dous menores de 12 e 14 anos de idade como testemuñas dos feitos. Estas dúas mozas residen en casa da avoa da menor falecida, dado que a muller ten o seu garda e custodia.

Tras escoitar a súa declaración, e ata que se esclarezan todos os feitos, o fiscal pediu que estas dúas nenas pasen a estar tuteladas polos servizos sociais do Goberno de Aragón.

Ao redor das 21.00 horas prestou declaración o tío da vítima, natural de Lugo, e o xuíz ordenou o seu ingreso en prisión preventiva, comunicada e sen fianza por un delito de asasinato, sinalaron as mesmas fontes.

A vítima, Naiara, atopábase pasando uns días de vacacións na casa da súa avoa en Sabiñánigo, onde reside o detido, e as dúas menores de idade. A nena morreu este venres no Hospital Miguel Servet de Zaragoza, onde ingresara o pasado xoves tras recibir unha malleira nesta vivenda na localidade oscense.

O tío da menor, de 33 anos de idade, foi quen deu aviso aos servizos médicos, a quen explicou nun primeiro momento que a menor se caeu polas escaleiras. Con todo, os sanitarios dubidaron desta explicación e activaron o protocolo por posibles malos tratos.

CONSTERNACIÓN

Pola gravidade das súas feridas, a nena foi trasladada o xoves de Sabiñánigo ao centro hospitalario de Zaragoza onde faleceu. O Xulgado de Instrución número 1 de Jaca fíxose cargo deste caso e decretou o segredo das actuacións, aínda que foi a titular do Xulgado número 2, que se atopaba de garda esta semana, quen decretou o ingreso en prisión deste home.

A nena estudaba terceiro de Primaria nun colexio de Sabiñánigo e, aínda que non se atopaba baixo tutela, os Servizos Sociais de Base levaban tres meses traballando con esta familia por cuestións económicas.

Os veciños do municipio de Sabiñánigo atópanse consternados por este tráxico suceso. Este sábado, unhas 700 persoas concentráronse ante as portas do Concello para mostrar a súa dor pola morte da pequena e a Xunta de Portavoces do consistorio decretou dous días de loito oficial que se prolongarán ata as 12.00 horas deste luns.