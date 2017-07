Xunta, sindicatos e patronal de transporte afrontan unha semana chave de negociacións para evitar a folga indefinida

Xunta, Sindicatos e patronal do transporte de pasaxeiros afrontan a partir do luns unha semana chave nas súas negociacións para evitar a folga indefinida no sector, convocada a partir do xoves, día 13.

Transporte público de viaxeiros en folga | Fonte: Europa Press

Os últimos días estiveron marcados tímidos avances e retrocesos nun conflito que provocou xa seis xornadas de folga e no que o tres partes implicadas non lograron pechar aínda acordos.

O aspecto máis avanzado é o relacionado coas cláusulas sociais entre Xunta e traballadores, despois de que este venres os sindicatos e a Administración galega chegasen a un principio de acordo nesta materia.

Á espera de ratificar se se aceptará --nunha reunión a próxima semana--, os sindicatos mostráronse "satisfeitos" neste punto tras reunirse coa conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

En contraposición, as federacións maioritarias no sector, Transgacar, Fegabús e Anetra, deron este xoves por "rotas" as negociacións, despois de que, na súa opinión, a conselleira convocáselles para trasladarlles unha "política de feitos consumados", tras aprobar o Consello da Xunta o inicio da licitación das novas concesións.

Os empresarios, que culparon á Xunta de favorecer o conflito, criticaron que Ethel Vázquez estea "totalmente entregada" a un proxecto que rexeitan e non atenda ás súas reclamacións e ás súas propostas. Aínda que a Xunta apuntou que "a porta está aberta" para seguir o diálogo, neste punto é onde as posicións están máis afastadas.

FALTAN FLOCOS

Aínda co achegamento entre a Xunta e os traballadores en materia social, os sindicatos consideran que quedan aspectos sen resolver para concluír a folga, xa que "o plan segue tendo os mesmos defectos". En particular, os sindicatos afearon o descoñecer datos relativos á dotación e repercusión económica.

Do mesmo xeito, reclamaron á patronal que tamén "dea pasos" para "desbloquear" a negociación dos convenios colectivos provinciais, que aínda están "pendentes".

De feito, a outra 'gran pata' do conflito é a cuestión salarial que, segundo a patronal, permanece pendente de pasos por parte da Xunta. En concreto, narran as empresas, os traballadores reclaman unha subida salarial lixeiramente superior ao IPC, algo ao que a patronal condiciona a que a Xunta aclare a "incerteza xerada" polo seu Plan de Transportes, abone "a débeda pendente do IPC" en transporte escolar "que data de 2013" e "actualice as tarifas do transporte", tamén sen actualizar desde o mesmo ano.

SUBROGACIÓN

O único punto que, polo momento, xerou acordo, aínda que con dúbidas sen despexar, é a cláusula de subrogación dos traballadores acordada entre sindicatos e Xunta e aceptada pola patronal.

"Estamos a falar de avances para dar garantías na estabilidade laboral, para trasladar tranquilidade aos traballadores, que é o que nos preocupa", sentenciou a conselleira tras o último encontro en Santiago.

A Xunta, apuntou Vázquez, "dá plenas garantías para a total subrogación" dos empregados, polo que quixo mandar unha "mensaxe de tranquilidade". "Todos os traballadores poden estar tranquilos", resumiu. Os aspectos económicos e de concreción deste plan, con todo, aínda supoñen un escollo para a finalización dunha folga que, se non o evita un acordo antes, será indefinida desde o xoves.