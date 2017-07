Colectivos LGTBI concentraranse este martes ante o Parlamento para demandar unha lei galega de identidade de xénero

Colectivos LGTBI concentraranse este martes 11 de xullo ante o Parlamento galego para demandar unha lei galega de identidade de xénero. En concreto, esta acción producirase ás 12,00 horas, tras o debate e a votación do proxecto de lei galega de identidade de xénero.

E é que este martes, tal e como precisaron nun comunicado desde Plataforma Trans, será debatido na Cámara galega este proxecto de lei. "Unha lei que está apoiada e avalada pola maior parte do colectivo LGTBI de Galicia e do resto do Estado, entre elas a Federación Estatal da Plataforma Trans", aseguraron desde este colectivo.

"O pasado xoves, o señor Feijóo, ao mesmo tempo que anunciaba a creación dunha Unidade de atención a nenos trans que a maior parte do colectivo LGTBI rexeitamos, anuncia que van ha facer valer a súa maioría absoluta para votar en contra do proxecto de Lei galega de identidade de xénero, que permitiría igualar dereitos do colectivo trans con outras comunidades autónomas que teñen aprobadas estas leis", denunciaron desde o colectivo LGTBI.

Este colectivo fai unha lectura "moi negativa" de que "o goberno que ten que gobernar para toda a cidadanía galega teña o cinismo de defender a igualdade e, cinco días despois, teña esa falta de compromiso real cun colectivo historicamente castigado".

"Aínda que os apoios a esta lei foron e son xeneralizados entre todas as persoas que coñecen a nosa situación, chégannos noticias de que o Partido Popular de Galicia, que conta con maioría absoluta na Cámara, vai votar en contra da lei", lamentaron desde o colectivo LGTBI, que fixo fincapé en que a súa causa se sitúa "por encima de siglas ou ideoloxías".

A continuación, denunciaron que se lles tente "vender o discurso de que as necesidades da poboación trans non son tales" e que os seus dereitos "caben nunha lei cunha escasa aplicación e que apenas recolle uns parágrafos para se referir á transexualidade" --en alusión á lei de 2014--.

"Anúnciase a creación dunha unidade de referencia para nenos coma se fose algo positivo [...]. A unidade de referencia [...] están a ser pechadas no resto do Estado por basearse nun principio de discriminación e polas queixas de moitos dos seus usuarios e colectivos LGTBI", subliñaron.