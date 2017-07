Rafael Louzán, ingresado tras sufrir un accidente de bicicleta, recibirá a alta entre este domingo e este luns

O presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, foi ingresado na tarde do pasado venres 7 de xullo na UCI do Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima, tras ser derivado desde outro hospital de Pontevedra, segundo confirmaron a Europa Press fontes hospitalarias.

Rafael Louzán | Fonte: Europa Press

En concreto, o tamén expresidente da Deputación de Pontevedra sufriu un accidente de bicicleta e golpeouse na cara, tal e como explicaron a Europa Press fontes coñecedoras do suceso. No entanto, estas mesmas fontes subliñaron que o accidente non foi grave e que, de feito, Rafael Louzán recibirá a alta entre este domingo e este luns.

Fontes hospitalarias explicaron que Louzán foi atendido polo Servizo de Medicamento Intensivo e que foi visitado por un médico neurocirurxián, que descartou lesións a nivel neurolóxico.

Tamén foi visitado por un cirurxián maxilofacial, que descartou a necesidade de intervención cirúrxica, reducíndolle a fractura. Así mesmo, descartouse a afectación ao globo ocular.

Louzán permaneceu 24 horas en UCI, pasando este sábado a planta. Ao parecer, entre este domingo e este luns podería recibir a alta hospitalaria.